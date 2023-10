Quanto si guadagna investendo 10.000 euro sul Buono postale 3×4 o sul conto deposito Smart Bank a 180 mesi 

Vuoi investire 10.000 euro in un prodotto finanziario di lungo periodo? Il Buono postale 3×4 e il conto deposito Smart Bank a 180 mesi sono due interessanti soluzioni, ma quale ha il maggiore rendimento?

Se stai cercando un investimento di lungo periodo che ti offra una certa sicurezza e una buona redditività, oltre alle obbligazioni e ai titoli di Stato puoi valutare altre due soluzioni. I Buono postale 3×4 e l’innovativo conto deposito Smart Bank 180 mesi sono una valida alternativa. Si tratta di due prodotti finanziari che hanno caratteristiche diverse, ma interessanti per chi vuole mettere da parte i risparmi e farli fruttare nel tempo. Scopriamo come funzionano e quanto rendono a scadenza.

Come funziona il Buono postale 3×4

il Buono postale 3×4 è un prodotto offerto da Poste Italiane che prevede una durata di 12 anni, suddivisi in quattro periodi di tre anni ciascuno. Il tasso di interesse è crescente e varia in base al periodo. Dal primo al terzo anno è dell’1,25%, dal quarto al sesto anno è dell’1,75%, dal settimo al nono anno è del 2,25% e dal decimo al dodicesimo anno è del 3,25%.

Il Buono postale 3×4 è garantito dallo Stato italiano e può essere rimborsato anticipatamente senza penali in qualsiasi momento. Tuttavia, poiché il pagamento degli interessi avviene ogni 3 anni, il disinvestimento prima del pagamento porta alla perdita degli interessi maturati fino a quel momento. Inoltre, il prodotto è esente spese di gestione.

L’innovativo conto deposito Smart Bank 180

Il conto deposito Smart Bank 180 è un prodotto offerto da Smart Bank. Si tratta di un conto di deposito bancario della durata 180 mesi, ovvero 15 anni. Questo prodotto offre un tasso di interesse fisso del 6% lordo annuo, pari al 4,44% al netto delle imposte di Stato.

È innovativo perché finora la massima durata dei conti deposito era 5 anni e questo dura 15 anni. Ma Smart Bank offre conti deposito anche con durata di 10 e 20 anni. Gli investimenti nel conto sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. Non ha costi di apertura, gestione e chiusura.

Quanto si guadagna investendo 10.000 euro nei due prodotti

Ipotizziamo di volere investire dei soldi per un lungo periodo. Magari il capitale ci potrebbe servire per comprare una casa tra 10 anni, oppure come integrazione alla pensione. Quindi siamo alla ricerca di un prodotto sicuro, che garantisca un rendimento. Quanto si guadagna investendo in questi due prodotti? Per semplificare supponiamo di impiegare 10.000 euro.

Il Buono postale 3×4 ha una durata più corta del conto deposito di Smart Bank di 3 anni. A scadenza i 10.000 euro investiti nel prodotto postale saranno diventati 14.093 euro, al netto di imposte e costi di gestione. Invece lo stesso capitale impiegato nel Conto deposito Smart Bank 180, ma con una durata 15 anni, diventerebbe di 16.660 euro.