Lorella Cuccarini, quanto costa il suo ultimo outfit indossato ad Amici e quanto guadagna nel talent 

Non c’è dubbio che Lorella Cuccarini sia una dei volti più importanti di Amici di Maria De Filippi, cerchiamo di scoprire quanto guadagna nel talent e quanto costa il suo ultimo outfit indossato nel programma.

Amici di Maria De Filippi è un programma televisivo presente sui palinsesti di Canale 5 da ben vent’anni. È stato ideato proprio dalla conduttrice che, con la sua squadra di autori, ha messo in piedi una macchina che funziona alla perfezione. Segue i ragazzi nel canto e nel ballo e apre loro le porte per il successo.

Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale nella scelta dei ragazzi e negli ultimi anni è stata Lorella Cuccarini ad attirare l’attenzione del pubblico. All’inizio insegnante di ballo, poi insegnante di canto, ma ha incantato tutti con le sue esibizioni al Serale in cui ha mostrato un fisico invidiabile.

Parlando di Lorella Cuccarini, quanto costa il suo ultimo outfit indossato ad Amici? In molti sono curiosi di sapere quanto guadagna nel talent e quanto spende per vestirsi in ogni puntata. Non c’è dubbio che ad ogni occasione sia assolutamente perfetta in tenuta sportiva o più elegante.

Scenderemo un po’ più nel dettaglio rivelando queste curiosità che da casa molti si chiedono. Ormai, Lorella è un’icona per la televisione italiana e non si può non prenderla come esempio e modello di stile.

Lorella Cuccarini, quanto costa il suo ultimo outfit indossato ad Amici: cifra folle?

Nella puntata del talent che è andata in onda domenica 8 ottobre, la showgirl ha mostrato il suo outfit che aveva anticipato poco prima sul suo profilo Instagram. Sempre in forma, sempre molto elegante, Lorella ha indossato un vestito bianco e delle scarpe con il tacco color nude.

Come ha specificato lei stessa sui social, il vestito era di Simona Corsellini, mentre le scarpe di Aldo Shoes. Dando un’occhiata ai siti possiamo vedere che il vestito lungo smanicato bianco si aggira attorno ai 300 euro, mentre le bellissime decollete hanno un costo che si aggira attorno ai 100 euro.

Tuttavia, soprattutto sul sito di scarpe, ci sono sempre attivi degli sconti. Quelle che ha indossato Lorella si possono acquistare al momento anche a 40 euro.

Quanto guadagna nel talent

I compensi dei professori di Amici non sono stati resi noti, quindi, ci sono solamente delle voci che non sono state confermate dai diretti interessati. Nel web si vocifera che Lorella Cuccarini e i suoi colleghi percepiscano 5.000 euro a puntata.

Tuttavia, l’impegno nel programma non si limita alla puntata della domenica, quindi, non è così facile riuscire a individuare il compenso complessivo totale. Ricordiamo, inoltre, che nella fase Serale che va in onda in prima serata su Canale 5, il compenso probabilmente aumenta per ciascuno di loro.