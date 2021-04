Il nostro Ufficio Studi ha inserito questa società quotata all’AIM di Borsa Italiana fra le 5 da tenere nel proprio portafoglio, insieme a Alfio Bardolla Training Group, Digital360, Digital Value, e Portobello. Doxee con sede a Modena, capitalizza circa 47 milioni di euro ed opera nel settore della tecnologia cloud.

Il titolo (MIL:DOX) ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 aprile al prezzo di 7,70 in forte rialzo (+4,05%) rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,40 ed il massimo a 7,95. Il titolo è stato quotato nell’ anno 2019 al prezzo di 4,05. Per il nostro Ufficio Studi c’è ancora semaforo verde per le quotazioni del titolo. Infatti, il giudizio è il seguente: il rialzo di Doxee ha tutte le carte in regola per continuare fino a 10 euro almeno.

Andiamo a spiegare il perchè ma prima facciamo una premessa. Il 16 aprile, giorno di setup, come da nostre attese è stato decisivo e si è assistito ad una chiara ed inequivocabile prova di forza per i listini azionari internazionali.

Abbiamo diverse ragioni per ipotizzare un’accelerazione dei prezzi del 6/7% dai livelli attuali fino al prossimo setup del 19 maggio.

Torniamo al nostro argomento principale.

Il rialzo di Doxee ha tutte le carte in regola per continuare fino a 10 euro almeno

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 20,55% all’anno. Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value in area 8,93. I nostri calcoli, risultato dell’analisi e valutazione degli ultimi 4 anni di bilancio portano ad un target obiettivo in area 10 euro per azione.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e al momento anche se alcuni indicatori di brevissimo sono in ipercomprato e vicino potrebbe essere un ritracciamento, le nostre stime sono per il raggiungimento di area 10 euro entro pochi mesi. Il nostro giudizio è mantenere con stop loss di lungo termine a 5,89.

Si procederà per step.