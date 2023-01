Quanto si guadagna con TikTok? Dopo YouTube il nuovo sogno di fare soldi con i video paga?

Khaby Lame, Charli d’Amelio, Jason Derulo e molti altri da tutto il Mondo. Fare video su TikTok, diventare Youtuber o influencer su Instagram è il sogno di tanti. Ma quanto si guadagna veramente e possono farcela proprio tutti? Vediamolo insieme.

È il nuovo lavoro del secolo, il content creator o creator digitale. Un lavoro a cui aspirano in molti, non solo i giovanissimi come verrebbe da pensare. Sono tanti i professionisti, le famiglie o le aziende storiche che tentano la fortuna sui social. Ma è possibile cambiare vita e vivere con questo lavoro, o almeno arrotondare? È davvero facile diventare virali con un video, ma questo si può trasformare un guadagno consistente? Facciamo due conti e sveliamo finalmente quanto si guadagna davvero con le visualizzazioni.

Quali video fanno più visualizzazioni, tra outfit, pulizie e ricette?

Sicuramente i video di metodi naturali e tecniche per la pulizia sono fra i più gettonati. Tutti abbiamo visto almeno una volta un video del genere e provato qualche tecnica miracolosa. Tra tutti i prodotti sponsorizzati si possono trovare delle soluzioni davvero efficaci, come l’utilizzo dell’acido citrico. Ma super seguiti anche quelli degli outfit, haul di acquisti di vestiti ma al primo posto sicuramente tante ricette.

Una cosa fondamentale per fare visualizzazioni è capire quali sono i trend del momento. Non tutti lo sanno, ma sul sito ufficiale si possono consultare i trend della settimana e i suoni virali. I suoni da aggiungere ai video sono fondamentali, sia per Instagram che per TikTok. Aiutano l’algoritmo a indicizzare il contenuto e a proporlo nella sezione Discover. Per cominciare ad incrementare le visualizzazioni conviene tenere sotto controllo questa pagina. Il segreto però è trovare la formula giusta, non solo il tema più seguito del momento. Ad esempio, postare contenuti con animali e soprattutto gattini riscuote sempre un enorme successo.

Quanto si guadagna con TikTok e perché dovremmo provarci

Ma ora facciamo due conti e vediamo quanti euro si guadagnano davvero ogni tot di visualizzazioni. TikTok ha istituito un Creator Fund, un canale di monetizzazione più o meno simile a quello di Youtube. Ma non pensiamo di diventare ricchi anche se raggiungiamo il milione di visualizzazioni. Dipende un po’ da vari fattori, ma in generale si parla di circa 50 euro per video.

Quindi, in termini di visualizzazioni, quanto si guadagna con TikTok? Relativamente poco, non pensiamo a compensi stratosferici di migliaia di euro. I Tiktoker più famosi e seguiti hanno sicuramente tanti vantaggi e soprattutto sponsorizzazioni. È così che si guadagna davvero e si può mettere da parte un gruzzoletto. Un paio di video virali possono attirare l’attenzione degli sponsor, ed è lì che si fanno i veri soldi.