Hai conservato dei videogiochi in soffitta? Corri a controllare perché alcuni valgono quanto una miniera d’oro

Fra gli oggetti che i collezionisti desiderano sempre di più troviamo sicuramente i videogiochi, soprattutto quelli vintage prodotti in quantità limitate. In questo articolo ne vedremo alcuni il cui valore oggi supera di gran lunga le 5 cifre.

La storia dei videogiochi, come ben sappiamo, ha inizio negli anni ’70 con l’uscita dei primi sistemi di gioco, come Atari e Magnavox Odyssey. Negli anni successivi, essi sono diventati sempre più popolari e hanno raggiunto pubblico sempre più ampio, trovando l’apprezzamento sia di grandi che piccini.

Il vero boom, però, si è registrato con l’avvento di sistemi di gioco più avanzati come, ad esempio, Nintendo, Entertainment System, Sega Genesis, PlayStation e così via. Grazie a questi ultimi, i videogiochi si sono evoluti talmente tanto, in termini di grafica e complessità, da essere diventati, negli anni, una forma di intrattenimento globale. E, considerando anche gli ingenti investimenti che attrae questo mercato, non è difficile immaginare che, nel prossimo futuro, i videogiochi diventeranno la principale forma di intrattenimento in assoluto.

Un settore che non conosce crisi, neanche per i collezionisti

Il settore videoludico, quindi, è cresciuto tantissimo sia in termini qualitativi che quantitativi. Anzi, ormai stiamo forse assistendo ad un’over-saturazione, tant’è che uno dei principali obiettivi delle società di giochi, attualmente, è quello di entrare nel mercato con un titolo nuovo e, il più possibile, originale.

Un’altra tendenza in forte crescita in questo settore, però, riguarda la compravendita, o lo scambio, di videogiochi vintage e rari. In sostanza, stiamo parlando di titoli usciti svariati decenni fa e che, ancora oggi, godono di un grande appeal non solo presso i videogiocatori più nostalgici, ma anche presso i collezionisti!

Hai conservato dei videogiochi in soffitta? Controlla subito il loro valore

Con videogiochi rari ci riferiamo principalmente a due tipi di titoli:

quelli prodotti in quantità/edizioni limitate ;

; e quelli ritirati dal mercato per una serie di motivi, che vanno dalla presenza di contenuti inappropriati alla violazione del diritto d’autore.

I videogiochi che rientrano in queste casistiche oggi possono valere anche svariate migliaia di euro, se non addirittura milioni in certi casi. Il motivo del loro valore sta proprio nella loro scarsità (la domanda supera l’offerta) e dalla loro irreperibilità.

Tra i videogiochi più ricercati, attualmente, ricordiamo ad esempio “Air Raid”, che si stima abbia un valore compreso tra i 13.000 € ed i 30.000 €. Si tratta dell’unico gioco sviluppato per l’Atari 2600 dalla Men-A-Vision. Rilasciato nel 1982, il suo valore è giustificato dalla scarsissima quantità di copie prodotte. Infatti, si stima che ne siano state realizzate soltanto 12.

Un altro titolo super ricercato è “Birthday Mania” che praticamente ha lo stesso valore di mercato di Air Raid. Sviluppato anch’esso per l’Atari 2600, il gioco non prese piede e, per questo motivo, ne furono prodotte pochissime copie. Quindi, se hai conservato dei videogiochi in soffitta, non ti resta che scoprire il loro valore e vedere se puoi guadagnarci qualcosa.

Concludiamo, infine, con uno dei videogiochi più famosi al Mondo e che, nel 2021, è stato venduto per oltre 850.000 $. Stiamo parlando di “The Legend Of Zelda”, rilasciata per Nintendo NES nel 1986. In questo caso, la vendita è riferita ad una cartuccia ancora completamente immacolata, mai utilizzata e ancora inserita nella sua confezione originale.