Video, Reels Instagram vs TikTok? Le differenze e quando si usano

Instagram Reels o TikTok? Come scegliere in modo corretto? Scoprendo la differenza e i vari utilizzi si può intervenire sulla strategia e sui video verticali, i quali sono contenuti che aiutano a posizionare una persona, pagina o azienda sui social media e a convertire l’utente in cliente o fan. Ecco perché di seguito avrai a portata di mano tutto ciò che ti occorre per sapere come agire con questi contenuti

Il tuo Brand non ha i risultati che speravi? Qualcosa può dipendere dai contenuti che condividi sui social media e in particolare su Instagram e TikTok. Quindi, quando usare i video verticali su TikTok? Invece, quando si usano i Reels Instagram? Scopri le differenza ma anche il funzionamento e come utilizzarli per davvero.

Video, Reels Instagram vs TikTok: scopri la differenza

Entrambi vengono usati per catturare l’attenzione dell’utente e mantenerla secondo vari scopi e attraverso un contenuto video verticale di qualità. I Reels su Instagram possono essere considerati come contenuti vetrina, mentre i video su TikTok come quelli del magazzino, i cosiddetti dietro le quinte, per così dire.

La differenza principale è l’età dell’utenza, ossia chi guarda i video, la quale cambia da Instagram in più grandi e su TikTok per i più piccoli. Per cui, il tipo di contenuto che progettiamo e indirizziamo deve essere pertinente alle persone iscritte alle rispettive applicazioni. Quindi, durante la creazione di un video verticale, che sia un Reels Instagram o un TikTok, ci deve sempre essere al primo posto il target diverso per ogni social media.

Quando usare Reels Instagram e quando i video di TikTok? Ecco i vari utilizzi

I Reels Instagram sono video verticali come quelli su TikTok con una cosa in comune: durano entrambi poco tempo. Dunque, ecco quando utilizzare l’uno rispetto all’altro:

Reels Instagram : sono i migliori video verticali per posizionare un’azienda , presentarla, grazie ai contenuti informativi , educativi e di vendita;

: sono i migliori video verticali , presentarla, grazie ai , educativi e di vendita; video TikTok: vengono utilizzati per contenuti di intrattenimento e ispirazionali.

“Video, reels Instagram vs TikTok”? A questo concetto rispondiamo che le differenze ci sono, come dimostrato, ma con il giusto uso si può effettuare con conversioni strategiche, per davvero.

Un esempio importante è la condivisione di contenuti pronti come una lista delle serie tv, per i TikTok. Diversamente, per quanto riguarda i Reels Instagram ci vorrebbe un video con contenuti informativi, come la lista dei ponti di quest’anno.