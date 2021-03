Molti tendono a mantenere i soldi sul conto corrente, senza intuire che un investimento in altri strumenti potrebbe fare guadagnare cifre interessanti. Ma quanto? Gli Esperti di ProiezionidiBorsa in questo articolo indicano quanto possono rendere 17 mila euro giacenti su di un conto corrente.

Perché è un errore lasciare i soldi sul conto corrente

Una delle abitudini più infauste è quella di mantenere i soldi sul conto corrente. È una scelta che viene fatta per due motivi. Il primo, perché spesso non si sa dove investire il denaro risparmiato. Il secondo motivo è legato alla sottovalutazione del risparmio accumulato. Si pensa che cifre piccole non possano creare grandi ricchezze, o magari non possano trovare modi per un’adeguata valorizzazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

In questo articolo vogliamo individuare alcune possibili soluzioni per chi ha sul conto circa 17.000 euro. Perché proprio questa cifra? Perché secondo le statistiche di Banca d’Italia mediamente sui conti delle famiglie italiane ci sono 17.000 euro. Ma il ragionamento vale anche se fossero 10.000 euro o anche 25.000 euro.

Il primo passo è determinare gli obiettivi dell’investimento e quindi l’orizzonte temporale

Ovviamente la prima cosa da determinare quando si decide d’investire il proprio risparmio, sono gli obiettivi dell’investimento e quindi l’orizzonte temporale. Supponiamo di volere investire 17.000 euro per 2 anni. Questo perché tra 24-30 mesi si ha in previsione una spesa e saranno utilizzati in parte o in totale. Le alternative con un orizzonte temporale simile, sono diverse. Si può puntare su di un titolo di Stato, investire sui Buoni postali ordinari, oppure scegliere di investire su un conto di deposito. I risultati sono molto diversi.

Quanto possono rendere 17 mila euro giacenti su di un conto corrente

Un Btp con scadenza tra 24 mesi circa, quindi nel primo semestre del 2023, è il Buono del Tesoro poliennale con rimborso il 1° maggio del 2023 (Isin: IT0004898034). Purtroppo acquistandolo adesso a 110,3 centesimi e attendendo il rimborso, si avrebbe un rendimento netto negativo dello 0,5%.

Un Buono ordinario postale permette un rimborso a costo zero, senza penali in ogni momento. Ma investire 17.000 euro porterebbe in due anni ad un rendimento di 14 euro.

Più interessante è l’investimento in un conto di deposito. Il migliore, alla data dell’analisi, offre un rendimento dello 0,8% annuo. Vincolando i 17.000 euro per 2 anni, si ottengono 271 euro netti a scadenza. Per trovare il migliore conto di deposito, è sufficiente analizzare una delle tante piattaforme di confronto dei conti correnti.

Approfondimento

Il segreto per trasformare un risparmio di 7 euro al giorno in un capitale di quasi 54 mila euro dopo 15 anni