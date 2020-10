Perché stai perdendo soldi e quanto paghi oggi per il tuo conto corrente rispetto al passato? La risposta alla prima domanda è semplice. In quanto il denaro lasciato sul conto corrente è infruttifero. E viene eroso dall’inflazione. E proprio su quanto paghi oggi per il tuo conto corrente rispetto al passato. Perché i costi di gestione e di tenuta di un conto corrente sono aumentati. Negli ultimi anni. Basti pensare che in passato i conti correnti online costavano zero euro o quasi. Al netto dell’imposta di bollo se dovuta.

Mentre al giorno d’oggi pure sui conti correnti online viene in genere applicato un canone mensile. Che è fisso. Al netto anche in questo caso di qualche eccezione. Spesso legata solo ed esclusivamente a promozioni che sono di breve durata. Approfondiamo allora sui conti correnti proprio questi due aspetti. Ovverosia quanto paghi oggi per il tuo conto corrente rispetto al passato. E perché stai perdendo soldi.

Quanto stai pagando oggi per il conto corrente rispetto al passato? Sicuramente di più

Mediamente i costi fissi dei conti correnti rispetto al passato sono aumentati. Proprio perché le banche hanno alzato i canoni mensili sui cosiddetti conti correnti a pacchetto. Ma non finisce quindi in quanto gli istituti di credito hanno alzato pure i costi. Quelli sulle operazioni extra soglia. E pure quelli sulle operazioni effettuate in filiale rispetto ai canali alternativi allo sportello. Ovverosia telefono e Internet banking. Ma anche sportello automatico.

Pure i costi dei servizi finanziari accessori collegati al conto corrente sono aumentati. Basti pensare alle banche che applicano un canone annuo sulla carta bancomat. Ed a quelle che rilasciano carte di credito che prevedono l’addebito di una quota annua associativa. Mentre spesso in passato i canoni delle carte di credito e di debito erano inclusi. Nel canone mensile che era pari a pochi euro.

Perché probabilmente stai perdendo soldi sul tuo conto corrente

Sull’erosione del capitale infruttifero sul conto corrente c’è una soluzione? Contro l’inflazione? La soluzione c’è ed è quella di investire in linea con il proprio profilo di rischio. Ma per cercare di battere l’inflazione è chiaro che il capitale investito può portare a guadagni. Ma si possono registrare perdite anche ingenti.