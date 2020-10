Ad una manciata di ore dal completamento e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due ultimi Decreti, si parla già di una proroga del Superbonus 110%.

Un ampliamento che garantirebbe ad un maggior numero di famiglie la possibilità di usufruire delle agevolazioni messe in campo dal Governo in tema di ristrutturazione. Ad annunciare un eventuale slittamento del termine ultimo per presentare la domanda è stato il Senatore del M5S Gianni Pietro Girotto. Il politico ha anticipato, mediante una diretta social, l’intento del Governo di mettere in campo nuove misure per la ripresa. Tra le varie ipotesi, una in particolare riguarderebbe il Superbonus 110%. Secondo Girotto è necessario apportare alcune modifiche e miglioramenti prevedendo di ampliare il Superbonus anche ad altre tipologie di immobili. Per questi motivi, si sta discutendo, proprio in queste ore, di una proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024. Un’idea condivisa anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Superbonus 110% prorogato fino al 2024? Ecco le ultime novità da conoscere

Tra gli aspetti che con la proroga andrebbero modificati ci sarebbero anche le ristrutturazioni di alcune parti comuni dei condomini interessate da irregolarità da parte dei singoli condomini. Girotto ha già anticipato che il Superbonus potrebbe essere concesso agli edifici con unico proprietario ma composti da un numero massimo di unità immobiliari da definire.

La misura, infine, dovrebbe essere migliorata puntando maggiormente sull’innovazione, cercando un equilibrio tra sostenibilità e rilancio di un settore, quello edile, fondamentale per tutti i cittadini.

Per estendere il Superbonus fino al 2024, la condizione principale resta il recupero di risorse in grado di garantire tale agevolazione nel tempo. Una soluzione che dovrebbe andare in questo senso sembra essere un piano europeo di aiuti. Una somma che si aggira intorno ai 30 miliardi di euro.

