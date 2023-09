Quanto incassa la reggia di Caserta in 1 anno, a chi appartiene e qual è il suo valore

Residenza reale appartenuta ai Borbone, la prima pietra è stata posata nel 1752, è patrimonio dell’umanità Unesco e anche uno dei luoghi più visitati in Italia dai turisti. Nel 2022 la reggia di Caserta ha fatto registrare 770 mila visitatori.

Si trovava all’ottavo posto tra i siti turistici storici più visitati nel 2019 quando aveva incassato 5 milioni di euro. La salita è stata costante. Nel 2021 era al sesto posto con 346 mila visite e 2,8 milioni di euro. Cifre più basse a causa della pandemia ma record in classifica migliorato. Superati quindi i 5 milioni nell’ultimo anno e il futuro fa ben sperare.

Molte date risultano esaurite e non si può prenotare. Ma questo è dovuto a determinati parametri che il sito deve rispettare a causa del personale limitato e della salvaguardia dell’ingente patrimonio che conserva. La struttura con rammarico non può sobbarcarsi il peso di tutte le richieste di visita per facilitare le attività di vigilanza e tutela.

Record su record

Quanto incassa la reggia di Caserta? Più di 5 milioni in un anno, il costo del biglietto è di 14 euro per visitare il parco e gli appartamenti. 9 euro si pagano se vogliamo vedere solo il parco e 10 euro se vogliamo visitare solo gli interni. Nel Palazzo Reale troviamo anche la mostra dei presepi e la pinacoteca, il Parco Reale è formato dal Giardino Inglese, dal Bosco di San Silvestro e dall’Acquedotto Carolino.

La Reggia si raggiunge in macchina da Napoli percorrendo 33 chilometri e ci vogliono circa 21 minuti. È la residenza reale più grande al Mondo per volume, 47 mila metri quadri di estensione. Di conseguenza è più grande anche della reggia di Versailles con cui condivide la prevalenza dello stile Barocco. Il proprietario della reggia è la città di Caserta, il comune ospitante riceve un premio grazie agli incassi. Vanno aggiunti anche gli affitti privati che negli ultimi anni sono passati da 364 mila euro a 600 mila euro. La reggia costa allo stato 8 milioni di euro ma si autofinanzia per il 50% grazie ai biglietti.

Quanto incassa la reggia di Caserta in 1 anno e chi fu l’architetto

Secondo una ricerca fatta da Wikicasa il valore della reggia sarebbe di 123 milioni di euro. Se fosse messa in vendita gli acquirenti farebbero la fila pur di vivere in un contesto da favola come questo. L’architetto napoletano ma di origini olandesi Luigi Vanvitelli che l’ha disegnata ne sarebbe fiero, all’epoca non riuscì a vedere i lavori terminati a causa della sua scomparsa. Fu il figlio Carlo a portare a termine i lavori seguendoli personalmente.

Le stanze che compongono la reggia sono 1200 e quando i turisti la visitano di giorno rimangono senza parole per i giochi di luce che le 1742 finestre garantiscono. Gli interni sono sfarzosi ma eleganti con gli affreschi dei pittori più importanti all’epoca del Regno. L’Acquedotto Carolino all’esterno è lungo 41 chilometri e fu realizzato nello stesso anno della reggia per fare in modo che non mancasse l’approvvigionamento dell’acqua.