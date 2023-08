Cosa sono i nasoni romani e perché lo spreco idrico non dipende da loro: una bufala che va spiegata

Nella Capitale ci sono numerose storie curiose che affascinano turisti e stranieri provenienti da ogni dove, alcune si pensa possano minare i conti della città. Ma non è vero. È il caso dei nasoni che piacciono a romani e turisti e che ci salvano nelle giornate di caldo intenso.

I nasoni sono le tipiche fontanelle che si trovano dappertutto in giro per Roma. L’acqua è potabile e può essere tranquillamente bevuta perché è salubre e ha un buon sapore. La temperatura invita a farlo soprattutto d’estate perché l’acqua è molto fresca. Scorre senza soluzione di continuità, il che ha portato molte persone a pensare che quello fosse un vero spreco. Ma così non è.

I nasoni sono presenti a Roma fin dal 1874 e la forma particolare ha ragioni precise. Senza le rotelle per la chiusura si evitano ristagni e cattivi odori, i bambini sono facilitati quando devono bere e si ha una maggiore igiene anche quando bevono i cani. Chiudendo la bocchetta più grande, l’acqua fuoriesce dal piccolo foro in cui doveva esserci la rotella e l’acqua è pulita. Acea ha dichiarato che il getto continuo di acqua porta vantaggi dal punto di vista igienico ma anche nella gestione della pressione delle tubature. Ecco perché a Roma l’acqua scorre ininterrottamente.

Sprechi da evitare, si, ma da altre parti

Cosa sono i nasoni romani? Sono le fontanelle tipiche della Capitale, valore aggiunto del paesaggio e una manna quando d’estate le temperature arrivano ai 40 gradi. Ma come si fa con gli sprechi? La polemica è divampata qualche anno fa, nel 2017, quando si stava organizzando una chiusura repentina dei rubinetti pubblici romani. La giunta dell’epoca si trovava a combattere contro la siccità e la chiusura sembrava un rimedio inevitabile.

Ma i nasoni portano a un consumo di acqua che si aggira sull’1%, uno spreco gestibile di fronte ai vantaggi di averli funzionanti. Le falde nelle tubature per esempio rappresentano il 50% dello spreco di acqua nella Capitale. Chiudere i nasoni significherebbe avere un aumento di questa percentuale perché la pressione nelle tubature aumenterebbe causando tanti danni. Le condizioni igieniche peggiorerebbero anche durante gli interventi di Acea sulle tubature. I ristagni infatti porterebbero problemi in superficie proprio durante i guasti più gravi.

Cosa sono i nasoni romani e perché dobbiamo rispettarli

In città vivono più di 10 mila indigenti che sopravvivono grazie ai nasoni, una chiusura porterebbe a una situazione di emergenza senza che ci sia un reale bisogno da affrontare. La rete idrica ha meno guasti rispetto al passato, si è passati dal 43% delle perdite al 28% e questa percentuale è destinata a scendere. Limitare l’acqua a disposizione in superficie per poi perderne 50 volte tanto nelle fogne non è una gestione che si addice a una grande città. Bisogna fare meglio.

Abbattere le perdite, gestire gli spazi verdi, tutelare laghi e fiumi, controllare il settore dell’edilizia, sono obiettivi che potrebbero diminuire gli sprechi. Alcuni ancora credono che sia necessario rimettere i rubinetti per migliorare i comportamenti virtuosi. Ma si tratta di una bufala. I nasoni fanno tanto per la città di Roma e l’unico comportamento virtuoso che il cittadino dovrebbe tenere è quello di non sporcarli o riempirli di immondizia. Vedere deturpato un bene che poche altre città possono offrire in questo modo gratuito legato alla storia sarebbe davvero un peccato mortale.

Lettura consigliata

Lo yacht di Sergey Brin: come si chiama, quanto vale e perché rappresenta un investimento