Spettacolare rendimento del BOT annuale dopo l’ultima asta: quanto si guadagna investendo adesso 50.000 euro

Il BOT annuale è un investimento sicuro e garantito dallo Stato italiano. Ma quanto rende davvero? Dopo l’esito dell’ultima asta ecco quanto si guadagna investendo 50.000 euro.

Se stai cercando un investimento a breve termine, sicuro e garantito dallo Stato italiano, il BOT annuale potrebbe essere la soluzione che fa per te. Il 10 agosto si è svolta l’ultima asta annuale. A fronte di 8 miliardi offerti, sono stati richiesti oltre 10 miliardi. La domanda superiore all’offerta ha limato leggermente il rendimento. Ma quanto rende adesso questo titolo di Stato se lo si acquista sul mercato? Quanto si potrebbe guadagnare investendo 50.000 euro?

Cos’è il BOT annuale e come funziona

Il BOT annuale è un Buono Ordinario del Tesoro, ovvero un titolo di debito pubblico emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il BOT annuale ha una vita di 12 mesi dal momento dell’emissione, ovvero lo Stato rimborsa l’investitore dopo un anno. Il BOT annuale ha una cedola zero, il che significa che non paga interessi periodici, ma viene emesso con uno sconto rispetto al valore nominale e rimborsato alla pari alla scadenza. In pratica, il rendimento del BOT annuale dipende dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale.

Il BOT annuale viene emesso tramite aste competitive, in cui gli investitori presentano le proprie offerte indicando il prezzo e la quantità desiderata. Tuttavia successivamente dopo l’asta il titolo va in quotazione sul mercato MOT, di Borsa italiana. Qui può essere comprato anche dai piccoli investitori grazie al taglio minimo di 1.000 euro nominali. Ovviamente il prezzo sarà dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, o di rimborso.

Spettacolare rendimento del BOT annuale: ecco quanto si guadagna con 50.000 euro

Chi ha 50.000 euro parcheggiati sul conto corrente, o una cifra simile, potrebbe chiedersi quanto potrebbero rendere se investiti nel BOT annuale. Immaginando di mantenere il BOT in portafoglio fino alla scadenza, il rendimento sarà dato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di acquisto. Quindi il primo elemento da verificare per calcolare il rendimento finale è il prezzo sul mercato.

Al momento della stesura di questo articolo, il BOT annuale con scadenza agosto 2024 (ISIN IT0005559817) aveva un prezzo di 96,46 centesimi. Investendo a questo prezzo e mantenendo il Buono ordinario del Tesoro fino alla scadenza, il rendimento lordo annuo effettivo sarebbe del 3,6%. Al netto di imposte e commissioni gli interessi calerebbero al 2,9%. Quindi investendo 50.000 euro, al momento del rimborso, tra un anno, si otterrebbero circa 1.430 euro al netto di imposte e commissioni.

Altre soluzioni con lo stesso orizzonte temporale

Il BOT annuale è un titolo di Stato a breve termine, sicuro e garantito dallo Stato italiano. Ma non è l’unica soluzione per chi deve investire a un anno. Il conto deposito può risultare una alternativa altrettanto interessante. Inoltre, oltre che sullo spettacolare rendimento del BOT, è possibile anche investire sui Buoni del Tesoro poliennali con vita residua di circa 12 mesi.