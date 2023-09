Per le azioni Banca Mediolanum potrebbero esserci interessanti prospettive-Foto da pexels.com

L’ultima seduta del Ftse Mib ha visto l’indice principale cedere sul finale con un ribasso guidato, tra gli altri, anche dal settore bancario che insieme a quello dell’Oil&Gas è stato tra i peggiori. Solo un titolo del settore bancario ha chiuso al rialzo, Banca Mediolanum. Dove potrebbe essere diretto il titolo azionario? Quanto vale sulla base dei multipli dei mercato e delle raccomandazioni degli analisti?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti e la raccomandazione media è Compra adesso. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 26%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

È interessante notare che anche nello scenario più pessimistico le azioni Banca Mediolanum risultano essere sottovalutate di circa il 15%

Quanto valgono le azioni Banca Mediolanum sulla base dei multipli di mercato?

Sulla base dei multipli di mercato le azioni Banca Mediolanum hanno una valutazione leggermente eccessiva. Se da un lato, infatti, il rapporto prezzo su utili è inferiore a 10, il rapporto prezzo su fatturato è pari a 2 mostrato una certa sopravvalutazione. Il Tobin ratio, invece, è molto vicino allo zero indicando una forte sottovalutazione.

Dal punto di vista finanziario, però, il titolo è ben messo. Ad esempio, il debito non è eccessivo.

Solo un titolo del settore bancario ha chiuso al rialzo, dove potrebbe essere diretto Banca Mediolanum secondo l’analisi grafica

Le quotazioni di Banca Mediolanum (MIL:BMED) hanno chiuso la seduta del 31 agosto in rialzo dello 0,60% rispetto alla seduta precedente, a quota 8,44 €.

La tendenza in corso è rialzista con le quotazioni che potrebbero essere dirette verso il livello chiave in area 8,936 €. Il superamento di questo livello potrebbe avere un forte impatto sul titolo che potrebbe accelerare secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 8,2688 € potrebbe determinare un’inversione ribassista.

