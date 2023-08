Quanto hanno guadagnato le azioni Brembo e BPER Banca questa settimana? Quanto potranno ancora guadagnare?

In una settimana che ha registrato il terzo ribasso consecutivo, due titoli azionari si sono distinti per rialzi importanti. Quanto hanno guadagnato le azioni Brembo e BPER Banca questa settimana? I due titoli azionari hanno guadagnato rispettivamente l’1,88% e l’1,59%, risultando essere gli unici con un rialzo settimanale superiore all’1%. Gli altri sei titoli azionari tra le Blue Chip che hanno chiuso al rialzo hanno portato a casa rialzi frazionali.

Quanto hanno guadagnato le azioni Brembo a livello settimanale? Dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 18 agosto in rialzo dell’1,17% rispetto alla seduta precedente a 13,00 €.

La tendenza in corso sul questo titolo azionario è ribassista, ma da tre settimane il supporto chiave in area 12,62 € sta resistendo alle pressioni ribassiste. L’importante di questo livello si evince anche dal fatto che già in passato ha frenato il ribasso di Brembo. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe essere confermata da una chiusura settimanale superiore a 14 €.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

Tengono i supporti e le azioni BPER Banca potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 18 agosto in area 2,685 €, in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che settimana scorsa il titolo bancario era stato tra i peggiori del Ftse Mib, questa settimana si è riscattato. Tuttavia, il rialzo registrato non ha cambiato le carte in tavola. La situazione, infatti, è ancora molto confusa e sul grafico convivono due scenari: quello rialzista indicato dalla linea continua e quello ribassista dalla linea tratteggiata.

Da un lato i ribassisti non hanno ancora preso del tutto il sopravvento. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,472 € potrebbe favorire un’accelerazione ribassista. Dall’altro la tenuta del supporto in area 2,578 € tiene ancora in vita lo scenario rialzista.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

