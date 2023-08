Quanto costa imbiancare una casa e alcuni segreti per risparmiare sul costo finale

Imbiancare una casa è un’operazione che può costare molto, ma ci sono dei trucchi per ridurre la spesa. Scopri in questo articolo quanto costa imbiancare una casa e quali sono i segreti per risparmiare sul costo finale.

Imbiancare una casa è un’operazione che prima o poi si rende necessaria per rinnovare gli ambienti. Può servire per eliminare le macchie, prevenire la muffa oppure dare un tocco di colore alle pareti. Ma quanto costa imbiancare una casa? Quali sono i fattori che influiscono sul prezzo? Come si può risparmiare sul costo della tinteggiatura interna di una casa? E qual è il momento migliore per imbiancare una casa? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, fornendo alcuni consigli utili per chi vuole imbiancare casa in modo semplice ed economico.

Quanto costa imbiancare una casa e cosa influisce sulla spesa finale?

Il costo dell’imbiancatura di una casa dipende da diversi fattori. Prima di tutto incide la dimensione della superficie da tinteggiare, più metri quadri ci sono da coprire, più vernice e tempo saranno necessari. Il costo dell’imbiancatura al metro quadro varia tra 5 euro e 30 euro, a seconda della qualità della vernice e della complessità del lavoro.

Ovviamente incide anche lo stato delle pareti da imbiancare. Se le pareti sono in buone condizioni, senza crepe, buchi o muffa, il lavoro sarà più semplice e veloce. Al contrario, se le pareti presentano irregolarità o problemi di umidità, sarà necessario intervenire con stucco, raschiatura o trattamenti antimuffa. Questo aumenterà il costo del lavoro. In genere un professionista prende tra i 30 euro e i 50 euro all’ora.

Altri fattori che influiscono sulla spesa finale

La tipologia di vernice utilizzata. Esistono diverse tipologie di vernice, con caratteristiche e prezzi diversi. Ad esempio, le vernici lavabili sono più resistenti allo sporco e all’usura, ma anche più costose delle vernici tradizionali. Le vernici termiche o anticondensa hanno proprietà isolanti e protettive, ma richiedono una maggiore quantità di prodotto. Le vernici decorative o a effetto hanno un aspetto estetico particolare, ma richiedono una maggiore abilità nell’applicazione.

La metodologia di tinteggiatura applicata. Esistono diverse tecniche per imbiancare una casa, che richiedono strumenti e tempi diversi. Ad esempio, la pittura a spruzzo è più veloce e uniforme, ma richiede una maggiore protezione delle superfici circostanti. La pittura a rullo o a pennello è più tradizionale e precisa, ma richiede una maggiore manualità e pazienza.

Come risparmiare sull’imbiancatura: i trucchi per spendere meno

Per risparmiare sull’imbiancatura di una casa ci sono alcuni trucchi che si possono adottare. Per esempi scegliere il fai da te. Se si ha una certa manualità e un po’ di tempo libero, si può decidere di imbiancare casa in autonomia, senza affidarsi a un professionista. In questo modo si risparmia sulla manodopera, ma bisogna essere sicuri di avere tutto l’occorrente e di seguire le istruzioni corrette per evitare errori o danni.

Confrontare i preventivi. Se si preferisce affidarsi a un professionista, è consigliabile confrontare i preventivi di diversi imbianchini. Occorre valutare la qualità del servizio, i materiali utilizzati e i tempi di esecuzione. Scartiamo quello col valore più alto e quello col valore più basso e concentriamoci su quelli con valore medio. In questo modo si può scegliere l’offerta più conveniente ma di qualità.

Il momento migliore: quando farlo?

Il periodo migliore per imbiancare una casa è quello compreso tra la primavera e l’estate, quando il clima è più caldo e asciutto. In questo modo si favorisce una migliore asciugatura della vernice e si evitano problemi di umidità o condensa. Tuttavia non sempre le esigenze personali coincidono con il periodo dell’anno migliore per tinteggiare. Il momento migliore per imbiancare una casa dipende anche dalle proprie esigenze e preferenze personali.

In generale conviene imbiancare prima di entrare in una nuova casa. Tinteggiare l’appartamento dopo aver ristrutturato una casa per eliminare eventuali macchie, polvere o residui. Ma si può imbiancare casa anche senza motivi particolari, semplicemente quando si sente il bisogno di cambiare atmosfera e di rinnovare lo stile dell’abitazione. Imbiancare una casa può infatti avere effetti positivi sul benessere psicofisico, aumentando la luminosità, la pulizia e l’armonia degli ambienti.