Mancano poche ore alla fine delle contrattazioni di Borsa per il 2023. È stato un anno da incorniciare, considerato il forte rialzo del listino milanese, ma non solo. In particolare, quanto ha portato a casa realmente nel 2023 chi ha puntato sui titoli legati al petrolio e al gas o all’energia elettrica?

Eppure 12 mesi fa erano in tanti a presagire sciagure per Piazza Affari, view che hanno sempre rigettato gli analisti di ProiezionidiBorsa. Su queste pagine avevamo scritto che probabilmente il minimo del decennio era stato già toccato a inizio 2022.

Quanto hanno guadagnato i titoli legati al petrolio?

Analizzeremo solo i titoli del Ftse Mib. Precisiamo che al momento dell’articolo mancano ancora poche ore di contrattazioni alla chiusura dell’anno borsistico. Tuttavia, al netto di eventi talmente gravi per la singola società o l’intero listino poi riteniamo che le performance annue siano sostanzialmente acquisite. Nello specifico dei titoli legati al trend del petrolio vale quanto segue:

Eni: è in rialzo del 16,14% (oggi prezza sui 15,43 €) rispetto all’ultimo prezzo di chiusura del 2022 a 13,286 €;

ERG: al prezzo di 28,60 € può dirsi quasi invariato dopo un anno (28,96 €);

Saipem: chiuse il 2022 a 1,1275 €, oggi scambia a 1,4870 € (+31,88%);

Tenaris: è scesa quasi dell’1,5% nel giro dei 12 mesi (da 16,28 € a 16,05 €).

I guadagni di quelli legati al gas

Vediamo ora come si sono comportati nel 2022 i titoli legati all’andamento del gas.

Italgas ha chiuso il 2022 a 5,19 €, mentre oggi prezza a 5,165 €. In sostanza il titolo è rimasto quasi invariato nell’arco dei 12 mesi (mezzo punto percentuale perso).

Quasi le stesse performance, infine, si registrano anche per Snam Rete gas. Il titolo si appresta a chiudere il 2023 a 4,663 € circa, mentre il 2022 lo ha chiuso a 4,674 €.

Chiudiamo infine con i titoli legati alla produzione o trasmissione di energia elettrica: