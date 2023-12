Le migliori azioni in cui investire nel 2024 secondo Dana Telsey

Come comporre il portafoglio nel 2024? Sveliamo alcune delle migliori azioni su cui sarà possibile investire secondo Dana Telsey, CEO di Telsey Advisory Group.

Il 2024 sarà un anno ricco di opportunità per gli investitori. Abbiamo già visto alcune previsioni da parte degli analisti in merito alle azioni tech statunitensi, nonché l’ottimismo in merito a quelle giapponesi degli analisti di Stanley Morgan e di UBP.

Vediamo adesso, però, quali sono le migliori azioni in cui investire nel 2024. Stavolta illustreremo l’analisi di Dana Telsey, CEO di Telsey Advisory Group, che ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardanti alcune azioni del settore retail alla CNBC.

Le migliori azioni retail in cui investire nel 2024: Ralph Lauren Corporation

Per Dana Telsey, Ralph Lauren Corporation è uno dei titoli azionari su cui potrebbe essere fruttuoso scommettere nel nuovo anno. Infatti, potrebbe raggiungere i 165 dollari nell’anno che verrà. Al momento della pubblicazione delle dichiarazioni della Telsey, il titolo era scambiato a 145 dollari per azione.

Ci sono però delle aziende da tenere d’occhio, siccome nel 2024 potrebbero crescere in modo notevole. Scopriamo quali sono e le motivazioni che hanno spinto la CEO di Telsey Advisory Group a fare queste dichiarazioni.

Bath and Body Works Inc. e Target Corporation, ecco perché tenerle d’occhio

Un’azienda che potrebbe crescere molto nel 2024, secondo la Telsey, è anche Bath and Body Works Inc., grazie anche al suo programma di fidelizzazione.

Anche Target Corporation potrebbe conoscere una notevole crescita, grazie alle collaborazioni in programma con importanti marchi e i miglioramenti del merchandising.

Quindi, ecco le migliori azioni in cui investire nel 2024 secondo questo parere di Dana Telsey e le motivazioni per cui tenerle d’occhio. In futuro, questi titoli potrebbero dare non poche soddisfazioni agli investitori che sceglieranno di averli nel proprio portafoglio a partire dall’anno che verrà. Fra 12 mesi poi faremo un resoconto su cosa sia realmente successo.

