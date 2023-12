Le azioni Saipem volano sul Ftse Mib spinte da volumi in forte aumento-Foto da pexels.com

Una seduta senza troppi sussulti quella del 27 maggio, ma che ha visto l’exploit di Saipem non tanto in termini di performance quanto di dimostrazione di forza. Infatti, le migliori azioni di giornata del Ftse Mib salgono spinte da volumi in forte aumento. Rispetto alla media delle tre sedute precedenti, infatti, il volumi che hanno accompagnato il rialzo del 2,83% hanno visto una variazione di oltre il 150%.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti su Saipem. Basti pensare che su diciassette analisti che hanno pubblicato una raccomandazione sul titolo, ben 12 hanno dato un’indicazione Compra adesso, tre una Compra e solo uno Mantieni. La raccomandazione media, quindi, è Compra adesso. Anche se il prezzo obiettivo medio presenta una forte sottovalutazione, parliamo di oltre il 50%, è interessante notare la forte dispersione tra i diversi target di prezzo. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa dalla raccomandazione più pessimista che vede una sopravvalutazione di circa il 6% a quella più ottimista che vede una sottovalutazione pari a circa il 100%.

Target di prezzo a un anno e raccomandazioni degli analisti per il titolo Saipem-Fonte it.tradingview.com

Le migliori azioni di giornata del Ftse Mib salgono spinte da volumi in forte aumento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 27 dicembre in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente a 1,4875 €.

Il 2023 ha visto il titolo Saipem guadagnare oltre il 30%. Tuttavia, la sua crescita è stata limitata da una forte area di resistenza a 1,52 €. Tutti i movimenti al rialzo, infatti, si sono infranti contro questa barriera che, molto probabilmente, continuerà a svolgere un ruolo chiave anche nelle prossime settimane.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista e con la rottura della resistenza in area 1,4655 € potrebbe rafforzarsi ancora di più spingendo le quotazioni al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Tuttavia, va sempre ricordata area 1,52 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,4655 €.

