È vero che i Gratta e Vinci vincenti si riconoscono dal numero di serie? La risposta è sbalorditiva

Tanti italiani comprano il Gratta e Vinci sperando di svoltare nella vita. Fosse così semplice, però, giocherebbero e vincerebbero tutti, invece di rimetterci tanti soldi. In rete si possono trovare varie teorie su come riconoscere i Gratta e Vinci vincenti. Una dice che i tagliandi vincenti si riconoscono dal numero di serie. È vero? Ecco la risposta.

Il Gratta e Vinci, per tante persone, è lo strumento più veloce per sperare di cambiare vita. Spesso, lo prendiamo al posto degli euro di resto, come si faceva una volta con la caramella selz, quando compravamo il quotidiano. Si va al bar, si beve un caffè, si paga con una banconota di 5 euro e si dice, al barista, “dammi un Gratta e Vinci da 3 euro”.

Perché, a volte, è anche questione di istinto. Si sente che è arrivato il momento giusto per tentare la fortuna e si gioca. Vada come vada. Sempre stando attenti a non esagerare perché sappiamo come sia facile cadere nel problema della ludopatia. Farlo, invece, di tanto in tanto, non è un problema. Anzi, potrebbe essere veramente la chiave per riuscire a portare a casa qualche centinaio di euro.

C’è chi sostiene che il Gratta e Vinci si possa riconoscere anche da un piccolo segno

Questione di fortuna, insomma. Anche se c’è chi sostiene il contrario, ovvero che i Gratta e Vinci si possano riconoscere. Ovvero, si possano comprare andando sul sicuro. La domanda sorge spontanea. Se fosse vero, secondo voi, il segreto lo verrebbero a dire a noi?

Se lo terrebbero per loro. È vero che i Gratta e Vinci vincenti si riconoscono da quelli perdenti? La risposta è no. La cosa certa è che esistono dei Gratta e Vinci da 5, 10 e 20 euro più fortunati di altri. Diverso è il discorso del trucco. Come la leggenda metropolitana che i Gratta e Vinci si possano riconoscere da un piccolo segno. Come vi abbiamo spiegato, non è così.

Tanti sostengono che comprando certi numeri di serie dei Gratta e Vinci si vince di sicuro

E veniamo all’oggetto dell’articolo. E’ vero, come si scrive in rete, che i Gratta e Vinci vincenti si possono individuare grazie ai numeri di serie? Vi spiego la teoria che gira in rete. Come si sa, i Gratta e Vinci sono presenti in pacchetti di 60 tagliandi.

I numeri dei tagliandi vanno da 000 a 059. Secondo quello che si afferma, 8 volte su 10, comprare un Gratta e Vinci con i numeri di serie 000 e 059, è perdente. Si afferma, dunque, che nell’80% dei casi, questi biglietti non nascondano premi. Se fosse vero, vorrebbe in ogni caso dire che 2 su 10 sarebbero vincenti.

È vero che i Gratta e Vinci vincenti si riconoscono anche dal numero di serie riportato? Ecco la verità

Non solo. Esiste anche un’altra teoria legata ai numeri di serie. Ovvero che i numeri che vanno dallo 001 allo 031 abbiano più probabilità di vittoria di quelli dallo 032 allo 058. Vero? Falso? Sicuramente, ci saranno dei biglietti vincenti dallo 001 allo 031, così come ce ne sono dallo 032 allo 058. L’unica cosa certa sono le probabilità di vittoria di ogni Gratta e Vinci che sono diverse tra di loro. Senza sperare di aggirare la fortuna, fidandosi di chi le dritte non se le tiene per sé.