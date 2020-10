Un settore che non conosce crisi: quello delle scommesse e del gioco d’azzardo, che, anche in Italia sta aumentando, nonostante la grave situazione economica. Anzi, più la gente è in difficoltà e maggiore è il desiderio in alcuni, di cercare vincite che possano arrotondare le entrate di casa. 10 miliardi di euro, a tanto ammonta l’incasso annuale dello Stato dai proventi di scommesse e poker on line. È intervenuto anche il Ministro Di Maio che ha fortemente voluto il “Decreto dignità” per informare e formare la cittadinanza dei rischi della ludopatia, la droga da gioco.

Leader in Europa

Purtroppo, in Europa, l’Italia è il primo Paese per incassi nel gioco d’azzardo. Cifra, che dipende anche dal livello di tassazione, in vetta al vecchio continente. Pensate che la tassazione sul gioco d’azzardo in Italia è doppia rispetto a Francia e Inghilterra e addirittura quadrupla rispetto alla vicina Germania. Secondo i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio, negli ultimi vent’anni, la raccolta erariale legata al gioco d’azzardo è quintuplicata. Ecco quanto guadagna ogni anno lo Stato dal gioco d’azzardo e dalle scommesse degli italiani, che faticano sempre più ad arrivare a fine mese.

Colpa di internet

Ecco quanto guadagna ogni anno lo Stato dal gioco d’azzardo e dalle scommesse degli italiani, anche e soprattutto per merito, o colpa di internet. La rete ha, infatti, permesso letteralmente di moltiplicare giocatori e giro d’affari, ma in questo caso, lo Stato guadagna molto meno, con una percentuale dell’1% del giro d’affari completo.

Cos’è la ludopatia e a cosa può portare

Ammalarsi di ludopatia, cioè di dipendenza da gioco d’azzardo, può portare a diversi problemi di salute ma anche sociali e familiari. Le statistiche del Ministero dell’Interno parlano infatti di microcriminalità, legata al gioco d’azzardo in aumento, soprattutto tra la gente comune. Le prime due conseguenze di questa malattia portano al rischio di perdere il lavoro e al folle tentativo di procurarsene, per giocare, anche con mezzi illeciti. Una persona affetta da ludopatia spesso si distingue per sdoppiamenti di personalità, ansie improvvise, ricerca di emozioni particolari e consumo di sostanze tossiche. Se abbiamo un familiare o un amico a rischio ludopatia, cerchiamo di convincerlo a farsi curare da medici specializzati in strutture preposte. Una persona che soffra di stati depressivi, causati da gioco d’azzardo, non deve assolutamente mai curarsi da sola e assumere farmaci senza prescrizione e controllo dei medici.

