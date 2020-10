La camomilla è il tipico rimedio della nonna per rilassarsi, dormire meglio, favorire la digestione e per lenire i dolori mestruali. Gli antichi egizi la utilizzavano come sedativo e per attenuare il mal di testa, i reumatismi e contro la febbre. L’uso della bevanda era molto diffuso nella civiltà Greca, in quella romana e nel medioevo.

La camomilla ha tantissime proprietà: allevia i crampi allo stomaco, rilassa i muscoli, attenua i dolori mestruali, stimola il sistema immunitario, combatte il raffreddore e l’influenza. Inoltre, allevia il mal di testa, agisce come antinfiammatorio naturale, combatte il diabete di tipo 2.

Ecco perchè una tazza di camomilla al giorno allunga la vita

I ricercatori dell’Università del Texas hanno scoperto che bere regolarmente una tazza di camomilla al giorno allunga la vita. Questa ricerca, è stata pubblicata sulla rivista The Gerontologist ed ha valutato che il consumo quotidiano di camomilla, riduce l’eventualità di morire precocemente, con percentuali del 29 per cento rispetto a chi non ne fa uso.

Sono stati presi in considerazione, gli effetti della camomilla su un campione di 1.667 persone fra uomini e donne.

E’ una buona notizia ma che dovrà essere confermata da altri studi. Si dovranno valutare ulteriormente le varianti dovute all’alimentazione e allo stile di vita delle persone che hanno partecipato all’esperimento.

Inoltre, si è notato che la diminuzione del rischio di morte precoce è molto più evidente nelle donne dai 65 anni in poi. E’ anche vero che gli uomini, assumono questa bevanda molto meno frequentemente rispetto alle donne, quindi si dovrà procedere ad altri approfondimenti sull’effetto del consumo di camomilla negli uomini.

Se i risultati degli studi verranno confermati si dovrebbe bere di più la bevanda per beneficiare delle sue tantissime proprietà.

Potrebbe essere un elisir di lunga vita accessibile a tutti visto che è un prodotto economico. Seguiremo con attenzione gli sviluppi e torneremo presto sull’argomento.