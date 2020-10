Una dieta equilibrata e un’attività sportiva regolare sono le due chiavi che manterranno aperta la porta della vostra salute. Evitare, magari, anche il fumo e concedersi dei momenti di relax per eliminare ansia e scorie emotive, faranno sicuramente il resto. Per cercare poi di prevenire malattie più o meno gravi, noi italiani abbiamo la fortuna di poter contare sulla dieta mediterranea. Per questo, potete prevenire l’infarto con questi saporiti piatti della nostra tradizione, suggeriti dai nostri Esperti della Redazione.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

Se non avete particolari problemi di stomaco e non soffrite di gastrite o di colite. spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un alleato potentissimo per il nostro organismo. Pensate che se n’è occupata persino una delle più prestigiose riviste americane di salute: l’American College of Cardiology. Sempre attenta ai benefici della cucina italiana, ha avvalorato le tesi che il peperoncino sia un toccasana per la prevenzione degli infarti, con queste statistiche:

a) le persone che utilizzano in cucina il peperoncino riducono di oltre il 40% il rischio di infarti;

b) del 60% quello di ischemie e ictus;

c) del 25% quello delle malattie ordinarie.

Dati importanti che invitano a utilizzare il peperoncino, anche in maniera misurata, almeno tre volte la settimana.

La crema di peperoncino

Prevenire l’infarto con questi saporiti piatti della nostra tradizione si può, preparando una fantastica e salutare crema di peperoncino. Potrete utilizzarlo come condimento, per fare delle bruschette in compagnia, per completare dei piatti di carne. Vi servirà semplicemente del peperoncino, dell’olio d’oliva, del sale e un po’ di aglio. Se preferite, utilizzare il peperoncino crudo, potrete frullarlo nel mixer assieme agli altri ingredienti. Nel caso in cui il preparato vi sembri troppo piccante, potrete sempre aggiungere del pomodoro o della passata.

Salsa piccante ma salutare

Se avete voglia di unire alcuni alimenti estremamente nutrienti e benefici e creare una salsa piccante per tanti utilizzi, ecco il nostro suggerimento. Grigliate melanzane, zucchine e peperoni. metteteli nel mixer a frullare, assieme ad aglio, olio e peperoncino. Con un po’ di sale, otterrete una salsa piccante, gustosa, polivalente e straordinariamente salutare!

