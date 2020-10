Era già qualche anno che, nei corridoi del calcio, girava la voce che i diritti televisivi del calcio internazionale potessero cambiare padrone. Infatti, nonostante la grave crisi del coronavirus, almeno a livello economico, il calcio sembra tenere botta. Anzi, paradossalmente con gli stadi praticamente chiusi, l’unico modo di gustarsi una partita e vedere i campioni, è quello di farlo a casa, seduti sul divano. Da qualche anno Sky detiene quasi il monopolio delle dirette televisive della Champions League, la vecchia Coppa dei Campioni. Appassionati di Champions League attenzione che ci sono grandi novità all’orizzonte, per chi ama seguire il calcio in tv.

Sempre più un business

Le statistiche dell’Uefa parlano chiaro: ascolti e audience delle partite di Champions League sfondano ogni anno i record di ascolti. Anche più degli stessi mondiali che si tengono ogni quattro anni. E ciò, causa ovviamente un giro record di centinaia di milioni di euro, tra sponsor e partnership. A beneficiarne i maggiori club calcistici europei, la Uefa stessa e chi riesce a gestire i diritti televisivi. Con l’indotto del calcio, che in questo momento vive di internet, vendite online e streaming, non è cosa da poco.

Lo sbarco di Amazon

Appassionati di Champions League attenzione che ci sono grandi novità all’orizzonte, con i diritti d’asta in scadenza. Stanno infatti per terminare le concessioni triennali per la gestione dei diritti televisivi. La commissione Uefa sta per aprire l’asta del triennio 2021-24 e, come trapela da più di una fonte assolutamente attendibile, Amazon è pronta a mettere sul piatto un’offerta molto importante. Ovviamente non c’è ancora nulla di scritto, ma in passato, così come accadde con Sky, le anticipazioni si erano rivelate assolutamente attendibili e veritiere.

Le cifre dell’offerta

Sicuramente la Uefa non concederà i diritti in esclusiva, ma dividerà in cosiddetti pacchetti, la possibilità di far vedere le più belle partite del calcio europeo. Stando alle precedenti offerte, Amazon sarebbe pronta a investire una cifra che va dagli 80 ai 100 milioni di euro. Preparatevi quindi a vedere e ricevere proposte di abbonamenti per pacchetti calcio sempre più complete e interessanti!

