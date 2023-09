Quanto guadagna Mara Venier per condurre Domenica In, l’attico a Roma e il valore della villa a Santo Domingo

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Di recente ha annunciato che quella in corso sarà l’ultima stagione di Domenica In. Ma quanto guadagna conducendo lo storico programma? Scopriamolo.

Riuscire a restare per molto tempo sulla cresta dell’onda nel mondo televisivo non è un’impresa che tutti possono compiere. Con passione e competenza, Mara Venier ha però fatto breccia nel cuore degli italiani, occupando un posto che difficilmente le verrà sottratto.

La conduttrice di Domenica In è infatti uno dei personaggi più amati dal pubblico, che la soprannomina “la zia di Italia”.

Ha portato al successo il suo programma, che totalizza tutt’oggi degli ottimi ascolti, ulteriore testimonianza dell’affetto che gli italiani nutrono nei suoi confronti. In virtù di ciò, in molti potrebbero chiedersi quanto guadagna Mara Venier per condurre Domenica In.

La risposta

Ci sono soltanto delle indiscrezioni sul cachet della Venier per Domenica In. Tuttavia, varie fonti sono concordi con l’affermare che questo si aggiri tra i 500 e i 600 mila euro. Di conseguenza, per ogni puntata guadagnerebbe circa 19 mila euro.

Uno stipendio sicuramente non da poco, giustificato dalla grande quantità di ascolti che Mara Venier totalizza ogni volta.

Quanto guadagna Mara Venier: l’attico a Roma

Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni nel complessivo né abbiamo modo di fare una stima del suo patrimonio. Sappiamo, però, che vive in un lussuoso attico a Roma assieme a suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Secondo alcune indiscrezioni, la casa misurerebbe circa 200 metri quadri e sarebbe dotata di un ampio terrazzo, spesso visibile dalle foto che la stessa Mara Venier condivide su Instagram.

Il costo di un attico con terrazzo a Roma

Non ci sono abbastanza dati disponibili per fare una stima del costo dell’attico a Roma di Mara Venier. Tuttavia, a seconda della zona della Città Eterna, il prezzo va dagli 11.000 euro al mq ai Parioli fino ai 20.000 euro al mq a Piazza di Spagna.

La villa a Santo Domingo, ecco quanti soldi vale secondo una stima

Inoltre, i due hanno anche una villa nella quale usano trascorrere le vacanze. Quest’ultima si trova fuori dall’Italia, precisamente a Santo Domingo, nei pressi del resort Casa de Campo Resort e Villas.

Si tratta di un’enorme abitazione dotata di circa due piani e che misura più di 200 metri quadri. È immersa nel verde e a pochi minuti dalle più belle spiagge di Santo Domingo. In base ai costi degli immobili nella zona, il valore stimato è di circa 3,5 milioni di euro.

