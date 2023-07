Quanto guadagna la giornalista Myrta Merlino, come impiega i suoi soldi e cosa pensa degli investimenti immobiliari

Giornalista e conduttrice televisiva tra le più apprezzate di LA7, ha avuto ruoli di prestigio presso il Consiglio dei Ministri della comunità Economica Europea. Ha collaborato con Il Mattino di Napoli. La sua relazione con il campione del Mondo Marco Tardelli è stata oggetto di gossip, a 52 anni continua a progettare il suo futuro.

Ha 3 figli avuti da relazioni precedenti e per questo deve essere oculata nel gestire il suo patrimonio. È seguita su Intagram da 55 mila followers che la ammirano, i suoi suggerimenti hanno sempre una certa rilevanza. Secondo i siti che si occupano dei guadagni dei giornalisti in Italia, lo stipendio della Merlino sarebbe una via di mezzo tra i direttori più pagati e quelli che ricevono meno. La cifra esatta non compare pubblicamente. Sappiamo però che la cifra di riferimento fino a poco tempo fa era quella di Feltri cioè 15.000 euro al mese. Dall’altro lato si trovava Gianluigi Paragone che in veste di direttore della Padania guadagnava 5.000 euro al mese. Lo stipendio della Merlino si troverebbe dentro questa forbice.

La Merlino ha pubblicato il suo primo libro nel 2003, titolo La moneta. L’ultimo risale al 2021, titolo Donne che sfidano la tempesta. È diventata popolare con il programma L’aria che tira e in questi giorni è sulle prime pagine per la sua probabile separazione professionale con LA7 e l’editore Cairo. In Rai aveva cominciato nel 2003 come ospite fissa di Casa Raiuno e aveva condotto Economix.

Una scrittrice apprezzata

Quanto guadagna la giornalista Myrta Mellino e come investe i suoi soldi interessa a molti spettatori perché lei è una vera esperta di economia. Figlia di professori, si laurea in Scienze Politiche con una tesi di Diritto Internazionale. Le sue capacità si notano nel programma in onda su LA7 Effetto Domino, approfondimento economico di seconda serata andato in onda fino al 2011.

Nelle sue poche interviste la giornalista ha sempre detto di aver lavorato tanto nella sua vita sin dagli inizi in Rai con Minoli. Il suo matrimonio sarebbe finito a causa dei suoi impegni lavorativi a cui Myrta dedica moltissimo tempo. Il suo attuale compagno Tardelli avrebbe affermato che la Merlino è la sua scrittrice preferita, non sarebbe turbato dal tempo che ancora oggi lei dedica ai suoi progetti. La Merlino si occupa di economia e conosce bene i pericoli del mondo degli investimenti. Sa che investire tempo e denaro nel proprio lavoro alla lunga è l’investimento che paga di più. Alcuni trader famosi diversi anni fa ammisero di non aver mai investito capitali personali in borsa nonostante lavorassero per fondi miliardari. Tutti i soldi guadagnati con il lavoro li utilizzavano per l’istruzione dei figli. La giornalista pare essere d’accordo con questa prassi.

Quanto guadagna la giornalista Myrta Merlino e dove vive

Spesso nelle sue trasmissioni Myrta Merlino si è occupata di immobili e affitti. E per questo è finita nell’occhio del ciclone. Soprattutto quando ha solidarizzato con la protesta degli studenti milanesi che si erano accampati in tenda. Il caro affitti aveva reso impossibile per loro vivere normalmente e frequentare l’Università. La giornalista avrebbe fatto montare una tenda in studio e avrebbe aperto la trasmissione seduta nella tenda.

I commenti nei social e nei media non sono tardati ad arrivare. Facile per lei che ha investito i suoi soldi in un attico vista Pantheon a Roma. La sistemazione lussuosa della giornalista dimostra il suo atteggiamento nei confronti degli investimenti. Sicuri, di gran resa, mirati verso poche direzioni. Una sola direzione in questo caso, ma di sicuro valore. Disperdere le risorse e le energie non fa proprio parte del suo DNA.