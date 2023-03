Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni? Svelato il segreto del suo successo e a quanto ammonta il suo patrimonio da capogiro

La sua è una delle famiglie più chiacchierate d’Italia: stiamo parlando di Chiara Ferragni. Sposata con Fedez dal 2018, i due formano una coppia da favola e insieme sono genitori di Leone e Vittoria. Belli, ricchi e famosi, i Ferragnez sono invidiati da moltissime persone per il loro stile di vita. Oggi vogliamo svelare qualche curiosità su Chiara Ferragni e sul segreto del suo successo.

Chiara Ferragni nasce come fashion blogger e in pochi anni si è trasformata nella donna più potente ed influente d’Italia. Ad oggi, l’imprenditrice digitale vanta un patrimonio a dir poco stellare, ma non dobbiamo pensare che il suo successo si basi soltanto sui social media. Se sei curioso di sapere quanto guadagna la giovane influencer non ti resta che continuare a leggere questo articolo.

Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni ogni anno? La cifra ha dell’incredibile!

Chiara Ferragni possiede ben 4 società. La Tbs Crew, della quale la Ferragni possiede il 100% delle quote, si occupa della gestione del magazine The Blonde Salad, ma non è tutto. L’azienda si occupa di consulenze di digital marketing strategy ed opera anche come talent agency.

Fenice è la società che produce il marchio che porta il nome di Chiara Ferragni. Sisterhood è una società che si occupa di comunicazione, ecommerce e gestione di marchi. Infine, c’è Chiara Ferragni Brand, nato nel 2013. Si occupa di abbigliamento e moda e ha come simbolo l’iconico occhio.

È incredibile pensare che il patrimonio della bionda imprenditrice supera i 40 milioni di euro ed è in costante crescita. Basta pensare che nel 2016 si è attestato intorno ai 9 milioni.

Perché l’influencer guadagna così tanto?

Abbiamo scoperto quanto guadagna davvero Chiara Ferragni, ma una domanda sorge spontanea: come è possibile? Questa self-made woman sa il fatto suo e tutto ciò che tocca sembra trasformarsi in oro. Se nel giro di 4 anni il suo patrimonio si è quadruplicato il motivo è semplice.

Non tutti lo sanno, ma l’influencer ha oltre 29 milioni di follower e ogni post pubblicato le fa guadagnare tra i 60 e gli 80mila euro. Non ci stupisce dunque che la donna sia nella 72esima posizione tra gli influencer più pagati al Mondo. Non dimentichiamo anche le numerose collaborazioni con brand di fama mondiale, come Dior e Versace. Infine, teniamo presente il successo del suo brand di lusso e dei docufilm nei quali condivide dettagli sulla sua vita privata.

Insomma, Chiara Ferragni è una donna che ha raggiunto traguardi inimmaginabili ed è d’ispirazione per molte donne e giovani ragazze. Chissà quante altre soddisfazioni e vette riuscirà a raggiungere nel corso degli anni.