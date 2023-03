Facciamo attenzione a questi 3 segni zodiacali molti intelligenti ma anche acidi e cattivi

Non tutti i segni zodiacali sono uguali, alcuni sono dotati di una enorme intelligenza combinata, però, con un carattere tutt’altro che facile. Cattivi e prevaricatori, avere a che fare con loro potrebbe essere davvero difficile.

Non siamo tutti uguali, ognuno ha delle caratteristiche che potrebbero cozzare con quelle degli altri. Non si tratta di caratteristiche fisiche, ma di carattere più o meno piacevole. A nessun segno zodiacale mancano i lati negativi, eppure ce ne sono alcuni che più di altri sanno essere cattivi. Una cattiveria che, unita all’intelligenza, diventa un vero cavallo di battaglia di queste persone. Tra questi troviamo il Leone, il Cancro e la Vergine. Tre segni che vantano un’intelligenza fuori dal comune, pur mancando di sensibilità. Segni che in un modo o nell’altro tentano di prevaricare, rendendo la vita degli altri un vero inferno. Per questo guardiamoci le spalle quando siamo con queste persone, specialmente in amore.

Facciamo attenzione a questi 3 segni zodiacali

Il primo segno di cui si tratterà è il Leone. Simpatici ma egocentrici, amano essere al centro dell’attenzione anche quando non lo meriterebbero. L’ansia di apparire sempre i migliori li porta a prevaricare le altre persone. I deboli vengono schiacciati e con tutti gli altri potrebbe nascere una battaglia all’ultimo sangue con il Leone.

A volte sembrano empatici, ma non è detto che lo siano per davvero. I Leoni sono orgogliosi e amano sembrare sempre i migliori, guai a contraddirli e a farli arrabbiare. Molto impulsivi, potrebbero cominciare ad insultare l’interlocutore senza fare sconti.

Cancro

Tra i segni più intelligenti e allo stesso tempo cattivi troviamo anche i nati sotto al segno del Cancro. Sensibili ma molto lunatici, sanno trasformarsi in veri enigmi per le persone che li circondano. L’umore sarà alla base del modo di comportarsi dei Cancro, non facile prevederne il comportamento quindi.

Alcune volte si mostreranno gioviali e molto simpatici, mentre altre volte potrebbero chiudersi in un mutismo che potrà apparire davvero fastidioso. I Cancro, inoltre, tendono ad avere una memoria di ferro che permetterà loro di ricordare qualsiasi screzio nei loro confronti. Un vero dramma per chi deve averci a che fare. Per questo, attenzione anche a questo segno zodiacale se non si vuole incappare in brutte sorprese.

Vergine

Da ultimi i nati sotto al segno della Vergine, non propriamente cattivi ma molto precisi e noiosi. Questa loro mania per l’ordine potrebbe renderli un po’ acidi nel caso in cui le cose non fossero fatte secondo i loro dettami. Molto precisi e amanti della perfezione, faranno di tutto per raggiungerla anche se questo potrebbe comportare il farsi qualche nemico.

Inoltre amano particolarmente la pulizia e l’ordine e saranno poco gentili in caso di disordine o scarsa pulizia. Quindi facciamo attenzione a questi 3 segni zodiacali, anche cattivi.