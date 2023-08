Alvaro Vitali al Grande Fratello VIP? Ecco quanto potrebbe guadagnare Pierino per partecipare alla trasmissione

Il programma televisivo più discusso dagli italiani. Tra chi dice di non seguirlo, ma ogni tanto lo guarda, chi non se ne perde una puntata, chi non vuole neppure citarlo tra le trasmissioni che segue abitualmente in televisione. Eppure, anche quest’anno, c’è da scommettere che Il Grande Fratello VIP farà parlare di sé.

Manca solamente un mese alla partenza e continuano a circolare voci e indiscrezioni sulla composizione del cast 2023. Dopo che Pier Silvio Berlusconi ha fatto chiaramente intendere di volere un programma ripulito dal trash degli ultimi anni, è partito il toto nomi di colori che prenderanno parte all’ottava edizione.

Uno dei più papabili è quello di un attore diventato famoso per il personaggio interpretato nei lontani anni Ottanta. Una delle icone comiche di uno dei periodi più felici e spensierati della storia italiana, che seguiva i famigerati anni di piombo. Questo è il motivo del grande successo di Pierino, portato in scena da Alvaro Vitali, con tre celebri film girati tra il 1981 e il 1982.

Chi è

Nato a Roma nel 1950, diventato attore quasi per caso, scoperto dal grande Federico Fellini, ha lavorato per registi straordinari come Dino Risi, Mario Monicelli e Roman Polanski. Un successo enorme tra gli inizi degli anni Settanta e i primi anni del decennio successivo con il personaggio mitico di Pierino. Poi un rapido declino, interrotto da pellicole che non hanno lasciato il segno nella storia del cinema italiano.

L’oblio, una delle malattie peggiori per chi, per molto tempo, ha vissuto sempre in prima fila. Invitato ovunque, circondato dal lusso, da donne, belle macchine e splendide case. Poi, le luci della ribalta si spengono, e coloro i quali ti cercavano a qualsiasi ora del giorno e della notte, improvvisamente, fanno quasi finta di non conoscerti. Da lì alla depressione il passo è breve, se non ci sono affetti familiari capaci di starti vicino in momenti molto difficili.

È la storia di Vitali, ma potrebbe essere tranquillamente quella di tanti sportivi, cantanti e attori che sono passati dalla gloria all’anonimato.

Alvaro Vitali al Grande Fratello VIP, si rincorrono le voci

Dopo aver fatto sapere di vivere con poco più di 1000 euro al mese di pensione, di aver sperperato un patrimonio e di essere in cerca di un’ultima opportunità, ecco che, il fu Pierino, potrebbe averla trovata presso le reti Mediaset.

Infatti, dovrebbe essere uno dei volti del Grande Fratello VIP 8, che aprirà i battenti tra meno di un mese. Il suo ingresso nella famosa casa non è ancora cosa certa, ma si sussurra che il suo ingaggio sia davvero vicino.

Le cifre? Tra i 5 mila e i 10 mila euro a settimana. Davvero un bel cachet per chi si dichiara costretto a vivere con 1200 euro di pensione, arrotondando con qualche spettacolo in locali e ristoranti del sud Italia.

Insomma, se diventasse ufficiale la notizia di Alvaro Vitali al Grande Fratello VIP, il popolare attore comico romano potrebbe davvero avere quella chance che reclama da diverso tempo, per regalarci un’ultima recita che vada oltre al personaggio di Pierino, quello che lo ha reso grande, ma che, al contempo, lo ha anche ingabbiato, limitandone la bravura artistica.

