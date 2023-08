Le azioni ENEL sono quelle a maggiore capitalizzazione sul listino milanese e da sempre hanno sempre offerto un importante dividendo ai propri azionisti. La domanda che ci poniamo adesso è la seguente: quanto è importante il dividendo in un investimento di lungo periodo sul titolo ENEL? Quanto è stato determinante per contribuire alla ricchezza degli azionisti?

Quanto è importante il dividendo in un investimento di lungo periodo sul titolo ENEL?

Per rispondere a questa domanda basta guardare il grafico riportato qui di seguito dove è mostrato l’andamento delle quotazioni considerando due casi limite. Il primo, indicato dalla linea rossa, nel quale è riportato l’andamento delle quotazioni senza considerare la correzione per i dividendi distribuiti. Praticamente, il grafico mostra cosa avrebbe fatto il titolo senza considerare la remunerazione agli azionisti. Nel secondo caso (linea verde), invece, è mostrato l’andamento del titolo correggendo per i dividendi distribuiti. L’enorme differenza nel rendimento, -23,5% nel primo caso e +196,3% nel secondo, ci fa capire quanto sia importante per ENEL la remunerazione agli azionisti.

Quanto è sostenibile una politica di remunerazione così importante?

Nel grafico seguente sono mostrati, dal 2016 a oggi, i seguenti dati: dividendo distribuito, rendimento del dividendo, pay-out, ovvero quanta parte degli utili viene distribuita agli azionisti sotto forma di dividendo.

Notiamo subito due aspetti importanti. Il primo è che, anche nelle fasi più complicate per i mercati finanziari, la società ha mantenuto un rendimento del dividendo superiore al 4%. Il secondo, invece, è quello relativo al pay-out e non è molto incoraggiante. Come si vede, infatti, nel corso degli ultimi anni questo parametro è andato aumentando. Ciò significa che per garantire il dividendo la società ha dovuto attingere alle riserve. In generale una situazione del genere non è sostenibile nel lungo periodo in quanto la società paga più di quanto guadagna.

