Quanto si spende per taglio, piega e colore da Federico Fashion Style: i prezzi ti sorprenderanno!

Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più famosi della televisione italiana. Ha ben 5 negozi distribuiti in tutta la Penisola ed è molto amato dai VIP.

Ma sai quanto costa tagliare i capelli nel suo salone? Diamo un’occhiata anche ai prezzi della piega e del colore.

Ogni donna ha un rapporto molto speciale con i propri capelli. Taglio, piega e colore rispecchiano la sua personale identità e il suo stile.

I capelli, proprio come il resto del corpo, necessitano di attenzioni particolari.

Che tu abbia dei capelli colorati, secchi oppure grassi è importante utilizzare dei prodotti adatti alle tue esigenze.

Ma non solo, per ridurre il rischio di danneggiare la chioma non usare mai phon e piastra alla massima potenza e ricorda di applicare, su tutte le lunghezze, un termoprotettore. Questo prodotto ha la capacità di ridurre i danni provocati dal calore.

Il parrucchiere di fiducia, poi, conoscendo bene le problematiche dei tuoi capelli saprà consigliarti come curarli nel modo migliore.

Qualche notizia sull’hair stylist

A tal proposito, tra i parrucchieri più famosi d’Italia troviamo Federico Lauri, conosciuto soprattutto come Federico Fashion Style. Classe 1989, Federico è l’hair stylist di molte celebrità del mondo della musica e dello spettacolo. Tra le sue affezionate clienti troviamo Giulia De Lellis, Ornella Muti, Alba Parietti e Valeria Marini, madrina di battesimo di sua figlia Sophie Maelle. Ma in realtà la lista delle clienti famose è molto lunga.

Federico Fashion Style è diventato noto al grande pubblico grazie al programma televisivo “Il salone delle meraviglie”, in onda sul Real Time dal 2019.

La sua passione per il mondo dei capelli si manifesta già in tenera età. Oggi Federico vanta ben 5 saloni distribuiti in tutta Italia: Anzio, Firenze, Milano, Roma e Napoli.

Come mostra nel suo show, Federico cerca di soddisfare le esigenze delle sue clienti, utilizzando anche dei metodi strani ed alternativi. Spesso ideati da lui. Ricordiamo, ad esempio, i palloncini ad elio usati per le schiariture. In questo modo alcune ciocche rimangono sospese in aria per evitare di sporcare le altre.

Quanto si spende per taglio, piega e colore dal parrucchiere delle celebrità?

Ma ora vediamo quali sono i prezzi per tagliare, colorare e sistemare i capelli nel suo salone.

Un taglio donna realizzato direttamente da Federico ha un costo di 48 euro (in tutte i suoi saloni). Mentre se a tagliarvi i capelli è uno dei suoi collaboratori, i prezzi cambiano in base alla città. Nel salone di Anzio il taglio ha un costo di 23 euro, a Firenze e Roma 35 euro, a Milano 40 euro mentre a Napoli spenderesti 28 euro.

Passiamo allo shampoo e alla piega. Anche qui il costo varia in base alla città. Infatti, shampoo + piega a Milano ha un costo di 35 euro, nel salone di Anzio e in quello di Napoli il prezzo scende a 15 euro, a Firenze e Roma 25 euro.

E il colore? Il ritocco al colore nel salone di Anzio e Napoli costa 45 euro (70 euro per il colore intero nel salone di Anzio), a Firenze e Roma il prezzo sale a 55 euro (120 euro per il colore intero nel salone di Firenze). Infine, a Milano il costo è pari a 60 euro.