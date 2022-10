Quanto dovrebbe pesare una donna in base all’altezza per il suo peso forma

Se una persona è obesa, “come faccio a dimagrire” è una domanda che potrebbe porsi. Iniziando una dieta specifica “sovrappeso” mirata per combattere i chili di troppo. Come ridurre la pancia, infatti, è il pensiero fisso di tante donne e non solo.

Perché uno pensa alla sua salute e si chiede quanto vive una persona grassa. E cerca di mangiare in modo corretto che è un buon modo tra quelli su come evitare di diventare obesi. Il problema è come si fa a capire se si è sovrappeso.

Quanto deve pesare una persona alta 165 cm o quanto una donna alta 1.50

Non si perde solo peso in vista della prova costume, ma per stare meglio. Ormai, del resto, ci sono diete mirate per ogni età e sesso. Ad esempio, c’è la dieta per ragazzi 13-14 anni in sovrappeso. Così come c’è la dieta per anziani sovrappeso.

Insomma, come dimagrire se si è sovrappeso è un problema che hanno in tanti. Che, magari, studiano come iniziare un nuovo sport per buttare giù peso, come la corsa, la bicicletta, la marcia, il nuovo. L’ideale, per i sedentari, è seguire il trucco per bruciare 126 calorie senza fare nulla.

Come calcolarlo per una donna è importante

Prima di iniziare una dieta, bisogna, però, capire se si è sovrappeso, o meno. Perché se una pesa 70 chili come un’altra non ha importanza in sé, ma in base alla sua altezza. Un conto è pesare 70 chili ed essere alta 1.50 e un altro è pesare 70 kg ed avere un’altezza di 1.70. Va da sé, verrebbe da dire.

Quanto dovrebbe pesare una donna? Ovviamente, non esistono regole fisse. Nel senso che se una si sente bene anche sé non è in peso forma, poco importa. In rete si leggono varie teorie. Una, assegna dei range di peso in base all’altezza. Ovvero, una donna sui 155 cm dovrebbe pesare, più o meno, sui 45-46 kg. Se è alta sui 163 cm, dovrebbe avere un peso intorno ai 50 kg.

Quanto dovrebbe pesare una donna non deve condizionarci più di tanto

Sui 170 cm potrebbe arrivare a pesare circa 55 kg, mentre se saliamo di dieci centimetri, il peso dovrebbe essere di 67 chilogrammi. Insomma, sono indicazioni di massima che vanno prese come tali.

C’è anche chi segue una formula semplice. Ovvero altezza-104. In sostanza, se siamo alte 174 cm, dovremmo pesare 70 kg. In un modo o nell’altro, per togliersi il dubbio, meglio andare da uno specialista che saprà cosa consigliarci.

