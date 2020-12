La Redazione di ProiezionidiBorsa risponde ai Lettori che chiedono quanto deve essere l’ISEE 2021 per ottenere assegni e agevolazioni fiscali. In base alla fascia di reddito in cui rientra ogni singolo contribuente matura il diritto di richiedere sgravi fiscali o sussidi. Molto dipende anche dall’ammortizzatore economico o dalla facilitazione fiscale di cui il cittadino intende fruire. Ciò perché sono diverse le soglie di reddito che danno accesso agli innumerevoli aiuti finanziari e agevolazioni a disposizione dei richiedenti. Di sicuro anche per il 2021 si conferma il criterio secondo cui la più parte dei contributi statali raggiungerà i cittadini in difficoltà economica.

Per ottenere integrazioni al reddito e assegni a sostegno della precarietà economica bisogna avere un reddito ISEE basso. Anche i depositi bancari hanno un’incidenza negativa sulla determinazione dalla fascia reddituale di appartenenza. Nell’articolo “I 3 modi per ridurre la giacenza media sul conto corrente e abbassare il reddito ISEE” i nostri consulenti hanno fornito alcuni suggerimenti. Ma per assicurarsi assistenza economica dal Governo occorre anche sapere quanto deve essere l’ISEE 2021 per ottenere assegni e agevolazioni fiscali. Si ritiene appartenente ad una fascia reddituale bassa il contribuente che presenta un ISEE che oscilla fra 8.000 e 9.000 euro.

Quanto deve essere l’ISEE 2021 per ottenere assegni e agevolazioni fiscali?

Ogni sussidio o sgravio fiscale presuppone limiti di reddito diverso per cui occorre analizzare nello specifico le condizioni e i requisiti degli ammortizzatori statali. Per ottenere l’integrazione economica che il Decreto legislativo 26/2019 assicura col reddito di cittadinanza occorre ad esempio esibire un ISEE non superiore a 9.360 euro. Se invece si intende fruire del bonus energia elettrica, gas e acqua il limite reddituale si abbassa a 8.107,5 euro. Alcuni parametri e soglie reddituali possono inoltre variare anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. Persino la presenza all’interno della famiglia di un soggetto che presenta gravi disabilità determina una variazione delle soglie di accesso al beneficio. Dovrà pertanto essere cura del contribuente verificare di volta in volta entro quale limite reddituale si matura il riconoscimento ad uno specifico sussidio.