Se fino a settimana scorsa parlavamo di un ribasso in arrivo, poi puntualmente verificatosi, adesso dopo un ribasso settimanale di oltre l’8% possiamo dire che il ribasso del petrolio non è affatto scontato. Come vedremo, infatti, le quotazioni si sono appoggiate su supporti importanti dai quali il rialzo potrebbe ripartire. Il rovescio della medaglia è che, qualora questi supporti dovessero cedere, il prezzo del petrolio potrebbe cedere fino in area 55 $.

A scatenare il ribasso settimanale più importante da marzo 2023 sono stati i timori sulla diminuzione della domanda a seguito della debolezza dell’economica mondiale.

Il ribasso del petrolio non è affatto scontato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 82,79 $, in rialzo dello 0,58% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso dell’8,81% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo l’accelerazione al rialzo che ha portato alla rottura della forte area di resistenza a 81,25 $ che già in passato più volte aveva frenato l’ascesa dei prezzi, adesso questo livello diventa cruciale per il prosieguo del rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate su questo supporto.

La sua mancata tenuta in chiusura di giornata potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire quale potrebbe essere lo scenario più probabile per il prezzo del petrolio.

Time frame settimanale

Era da marzo 2023 che non si registrava un ribasso settimanale così importante. Eppure, sul finire di settimana le quotazioni sono riuscite con un guizzo a mantenersi sopra il supporto chiave in area 81,25 $ riuscendo a conservare l’impostazione rialzista.

A questo punto solo una chiusura settimanale inferiore a 81,25 $ potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

