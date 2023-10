Sulla seconda emissione del BTP Valore è ormai calato il sipario. Alle 13.00 di oggi, infatti, si è conclusa la 5° e ultima giornata di collocamento, per una raccolta netta complessiva pari a 17,23 miliardi di €. Numeri di tutto rispetto che nulla hanno da invidiare al 1° lancio di giugno scorso, quando furono raccolti 18,19 miliardi di €. Premesso ciò, ecco quando arriveranno i soldi delle cedole del nuovo BTP Valore 2028 su un ipotetico investimento di 25.000 euro.

Ovviamente gli interessi, le date e le modalità di stacco cedole saranno le stesse anche per importi differenti (maggiori o inferiori) da quello da noi ipotizzato. Basterà solo modificare gli opportuni dati e via. Ad ogni modo sulla base dei dati MEF il taglio medio sottoscritto si aggirerebbe sui 26.780 € (contratti registrati: 641.881)

Le caratteristiche del nuovo BTP Valore 2028

Ricordiamo in breve le 3 caratteristiche chiave del nuovo bond appena collocato.

La prima riguarda la struttura step-up delle cedole, ossia interessi fissi e crescenti con il trascorrere del tempo. Abbiamo infatti un primo tasso più basso per il triennio e un secondo, più alto, per il biennio. In pratica è la stessa struttura prevista per i buoni postali a medio a lungo termine (attenzione al buono ordinario perché dal 5 ottobre ha aumentato i rendimenti). Ora, com’era largamente prevedibile, il MEF ha confermato la serie dei tassi cedolari minimi garantiti annunciati il 29 settembre. Pertanto il neo bond pagherà i seguenti tassi annuali definitivi:

4,10% lordo per il 1°, il 2° e il 3° anno (netto: 3,5875%);

4,50% lordo per il 4° e il 5° anno (netto: 3,9375%).

La seconda riguarda invece la periodicità delle cedole. Esse saranno trimestrali e non semestrali come per la generalità dei BTP. Questo vuol dire che ci sarà un accredito delle cedole ogni 91,25 giorni circa.

Infine ecco il premio fedeltà dello 0,50% lordo (0,4375% netto) sul controvalore del capitale sottoscritto. Tuttavia, esso arriverà solo a scadenza e soltanto a chi avrà acquistato il bond entro venerdì 6 e lo terrà in portafoglio fino a scadenza.

Date e importi delle cedole dei primi 3 anni

Vediamo ora quali saranno le prime 12 date di stacco cedola per i primi 3 anni (4 accrediti annui) e gli importi incassati su un ipotetico investimento di 25mila €. Per semplicità considereremo solo la ritenuta fiscale al 12,50%, per cui esporremo gli accrediti al netto di tale aliquota.

Le altre due spese che il Lettore dovrà tenere a mente sono quelle legate al dossier titoli e l’imposta si bollo. Il primo è necessario per gestire i prodotti finanziari, bond di Stato inclusi. Il suo costo lo fissa la banca presso cui lo abbiamo aperto. La seconda la introdusse il Governo Monti ed è pari 2×1.000 del valore di mercato delle giacenze presenti sul conto titoli all’atto della rendicontazione. Nel nostro ipotetico caso si tratterebbe di una spesa fiscale di 50 € annui (per semplicità ipotizziamo un valore di mercato medio a 100).

Ritorniamo adesso al nostro bond e alle date/importi degli incassi attesi da qui al 2028. La data di riferimento è quella di godimento e regolamento fissata dal MEF, ossia martedì 10 ottobre 2023, identica per tutti i sottoscrittori del BTP Valore 2028. In definitiva le prime 4 date di stacco cedola del 1° anno di vita del bond saranno:

mercoledì 10 gennaio 2024 (l’accredito sul conto corrente sarà visibile il giorno dopo);

mercoledì 10 aprile 2024 ci sarà la 2° cedola sempre del 1° anno;

mercoledì 10 luglio la 3° (ed anche in questo caso essa sarà pari a: 3,5875% : 4 = 0,896875%);

giovedì 10 ottobre 2024 sarà il turno della 4°, quando terminerà il 1° anno di vita del neo BTP Valore 2028.

Ora, su un ipotetico capitale di 25mila € gli accrediti netti in conto si attestano a 224,21 € circa (cedola netta annua: 896,875 €).

Infine, stesse date, stessi importi e stesse dinamiche anche per il 2° e 3° anno di vita della nuova obbligazione di Stato.

Ecco quando arriveranno i soldi delle cedole del nuovo BTP Valore 2028 su un ipotetico investimento di 25.000 euro

Non cambiano le date delle 8 cedole finali relative all’ultimo biennio (4 cedole per il 4° e altrettante per il 5° anno). A mutare saranno due elementi:

gli importi dei singoli accrediti, considerato che la cedola annua passa dal 4,10% lordo del triennio al 4,50% dello step successivo. Su un capitale di 25.000 € l’incasso netto annuo è di 984,375 €, cioè 246,09 € a singola cedola;

l’arrivo del tanto atteso premio fedeltà, che nel nostro esempio sarebbe pari a 109, 375 €. In definitiva, il 10 ottobre del 2028 arriveranno tanto i soldi della 20esima e ultima cedola, quanto il premio fedeltà e, salvo default, il capitale nominale sottoscritto nei giorni scorsi.

Concludendo, ecco quando arriveranno i soldi delle cedole del nuovo BTP Valore 2028 su un ipotetico investimento di 25.000 euro.

