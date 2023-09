Mangiare bene a Firenze e spendere poco: in questi 5 ristoranti tipici riempi la pancia con pochi spiccioli

Dove mangiare economico a Firenze, gustando le specialità locali? Vediamo 5 ristoranti perfetti per salvare il portafogli. Ecco i nostri suggerimenti per vivere un’esperienza da ricordare, a partire dalla tavola.

Firenze è una città bellissima dalla prospettiva artistica, ma attira anche dal punto di vista gastronomico. Chi decide di visitarla, non può rinunciare ad assaggiare uno dei piatti della tradizione. In questo caso è bene prestare attenzione, però, perché spesso non ci si imbatte in posti economici. Le trappole per turisti non mancano e fanno spendere un capitale. Ecco perché, grazie ai nostri suggerimenti, apprezzerai alcuni ristoranti tipici dove mangiare bene a Firenze spendendo poco. Qui potrai sperimentare diverse prelibatezze a un prezzo contenuto. Vediamo di quali parliamo e per cosa si distinguono.

Qui puoi mangiare bene a Firenze e spendere poco

Ribollita, lampredotto o una succosa fiorentina sono solo alcune delle delizie che una città come Firenze può vantare. Altra specialità indiscussa è la mitica schiacciata, che è di casa All’antico Vinaio. Questo locale è ormai arcinoto per il motto “Bada come la fuma”. A circa 10 euro è possibile deliziarsi con una di queste squisitezze. Porchetta, crema di pistacchio e melanzane piccanti sono alcuni degli ingredienti con cui arricchirle.

Si fa notare anche il ristorante Del Fagioli, tra la basilica di Santa Croce e l’Arno. I piatti più presenti sono a base di carne, anche se è possibile trovare proposte di mare. Le recensioni degli utenti sono positive e i prezzi abbordabili. In piazza Piattellina, invece, sbuca l’Brindellone. È un locale frequentato anche dagli abitanti, in cui gustare una tenera fiorentina, una porzione di ribollita o altro ancora.

Gode di un buon apprezzamento anche la trattoria La casalinga, in via dei Michelozzi. Immersi in un ambiente accogliente si possono gustare piatti come trippa alla fiorentina, fettunta con fagioli e cantucci con vin Santo. Il conto finale potrebbe sorprendere. Ultima della lista, ma non per qualità, è la trattoria di Gozzi Sergio. Probabilmente tra le più antiche, offre un menù locale a costi interessanti. Tra le proposte ci sono pappa al pomodoro, peposo e braciole.

Risparmiare online sul ristorante

Se vuoi pagare di meno per sederti al tavolo, puoi puntare su una delle app presenti sullo store del tuo smartphone. Per esempio, The Fork ti permette di selezionare e prenotare presso numerosi ristoranti. Inoltre, puoi accumulare punti fedeltà che si convertiranno in sconti sostanziosi nelle prossime occasioni. Non mancano le opzioni per i vegani, come HappyCow o Vegan Maps, né per gli intolleranti al glutine (vedi Find Me Gluten Free).