Vacanze a costo quasi zero scegliendo una delle 2 soluzioni per alloggi più economiche del web

Non spenderai neanche 1 euro per visitare un nuovo Paese grazie a questi alloggi prenotabili facilmente online.

La spesa più pesante in ogni vacanza è quella per l’alloggio. Insieme al volo, infatti, questa è la parte più impegnativa a livello economico.

Sulle app di viaggi, ormai diffusissime, si trovano tantissime soluzioni, anche a prezzi molto convenienti, ma tutto dipende da 2 fattori. Il primo è la zona, il secondo è il periodo.

Ci sono zone che, indipendentemente dal periodo, hanno prezzi sempre molto alti. Per quanto riguarda il periodo, invece, si sa che il momento in cui i prezzi sono più alti è l’alta stagione. È anche vero, però, che l’alta stagione è il periodo in cui quasi tutti hanno le ferie. Come fare, quindi, per visitare i luoghi più belli, in alta stagione, senza fare la classica fine dei turisti spennati come polli? Di seguito scopriremo 3 sistemazioni accoglienti, fatte per persone che si sanno adattare, ma perfette per spendere meno. Grazie a queste, oltretutto, vivremo la vacanza da un punto di vista assolutamente innovativo. Ecco di cosa stiamo parlando.

Vacanze a costo quasi zero sono quelle che farai se prenoterai il tuo alloggio su questi 2 siti

Pagare meno non vuol dire avere meno servizi. Circola spesso quest’idea sbagliata per cui si pensa che si debba ricevere (o dare) un trattamento di buon livello solo a fronte di una spesa congrua.

In realtà, soprattutto negli ultimi anni, sono nati tantissimi servizi in rete che permettono alle persone di viaggiare praticamente senza soldi. Il mondo è diventato a portata di mano di tutti grazie a Internet, e a volte basta davvero solo un click.

Uno dei servizi più consolidati: NightSwapping

Mai sentito parlare di NightSwapping? Il servizio si basa fondamentalmente sullo scambio di case. In questo modo, ad esempio, si potrà visitare un Paese molto lontano dal nostro, con una semplice moneta di scambio. Quale? L’ospitalità. Ricevere ospitalità e restituirla è tutto ciò che serve per usufruire di questo servizio.

Con NightSwapping ci si arricchirà due volte: la prima quando si visiterà un nuovo Paese, accrescendo il proprio bagaglio di cultura. La seconda è quando apriremo le porte di casa nostra all’ospite, nonché proprietario della casa che ci ha ospitato precedentemente. Anche questa occasione sarà un momento per godere di uno scambio reciproco di culture e usanze diverse dalle nostre.

Fare l’House Sitter

Esiste il baby-sitter, il dog sitter, e perché non dovrebbe esistere l’house sitter? Negli ultimi anni si sta consolidando la figura dell’house sitter, ovvero quella persona che si prende cura della nostra casa mentre noi non ci siamo.

È una delle soluzioni più vantaggiose per viaggiare, che ci permetterà di usufruire di un alloggio a nostra scelta, semplicemente offrendo la nostra disponibilità.

L’house sitting conviene in due sensi: il proprietario, infatti, potrà partire a cuor leggero, sapendo di lasciare la propria casa custodita. E, logicamente, conviene anche all’ospite, che potrà farsi delle vacanze a costo quasi zero. Si dovrà pensare solo ed esclusivamente al proprio sostentamento, una volta giunti sul posto. Davvero non male, no?

Lettura consigliata

La spesa costa troppo? Ecco i 3 discount più convenienti dove acquistare di tutto a prezzi bassi