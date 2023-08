Quanto costano gli abiti da sposa se sono firmati da Armani e da Valentino

La scelta degli abiti per il matrimonio ha da sempre una grande importanza nell’organizzazione dell’evento. Si tratta di un giorno che verrà ricordato per sempre, foto e video si sprecano e con l’avvento dei social il pubblico è aumentato vertiginosamente. Bisogna fare bella figura. Ecco quanto spendere.

Bisogna scegliere il colore, il tessuto adatto a seconda del mese in cui ci si sposa, l’aspetto fisico e il gusto. Difficile dire se esiste l’abito perfetto, certo alcuni stilisti ci sono andati davvero vicini. Il fisico incide sulla scelta, ogni fisico richiede aggiustamenti particolari. Le donne mediterranee hanno solitamente un fisico a pera quindi è necessario scegliere un abito che sia molto equilibrato tra il busto e i fianchi. È necessario fare attenzione a scollatura e spacco. Per mostrare le forme in maniera elegante meglio uno scollo quadrato che valorizza il seno comprimendolo. Lo spacco è la tendenza del 2023, può essere laterale o sul davanti, conferisce all’abito un leggero movimento che lo rende più elegante.

Gli abiti a maniche corte vanno bene d’estate ma dobbiamo essere in forma e avere pochi difetti per indossarlo. Con le maniche lunghe e i ricami potremmo nascondere le imperfezioni senza soffrire il caldo. Teniamo anche conto dell’età. Dobbiamo sentirci a nostro agio ma un abito adatto a una donna di 40 anni non sarà uguale a un abito adatto a una di 20. A Seconda dell’età spesso si sceglie un abito bianco o colorato. Il punto di riferimento è sempre lo stesso, l’abito deve conquistare il nostro cuore.

L’esempio dei vip

Se ci piacciono i vestiti di alta moda dovremmo scoprire quanto costano gli abiti da sposa firmati. I più desiderati sono quelli di Armani e Valentino. Un abito da sposa di Armani costa tra i 70 mila euro e i 150 mila euro. La linea Armani Privè ha creato diversi stili, molti bianco latte e tutti elegantissimi. Pizzo, seta e tulle con base organza e voile sono quelli più chic in assoluto. Lo stile classico è quello che viene scelto con più frequenza dalle star.

Katie Holmes per il suo matrimonio con Tom Cruise indossò uno strascico ricamato. Altri personaggi famosi hanno osato con la gonna svasata, i corpetti sagomati a cuore oppure con modelli che valorizzavano il punto vita. Armani ha una sua specialità che consiste negli abiti a forma scivolata. Sono abiti di seta con maniche ricamate, minimali e chic allo stesso tempo rendono la sposa una vera sirena.

Quanto costano gli abiti da sposa, spendere è d’obbligo

Se scegliamo un abito da sposa Valentino possiamo cavarcela con meno di 10 mila euro. Durante le sfilate Haute Couture che si tengono ogni anno è possibile ammirare gli ultimi modelli di vari stilisti tra cui quelli di Valentino. Quelli più richiesti nel 2023 sono minimali, tradizionali e strutturati. Flair romantico, maniche in pizzo, velo e strascico ricamato. Sono ideali se si hanno gioielli di famiglia da indossare nel rispetto massimo delle tradizioni di famiglia e nei valori da tramandare.

È necessario scegliere il bouquet giusto per questi abiti e il posto prescelto per la cerimonia deve essere speciale. In genere i fiori sono legati con pizzi antichi e le location sono sul lago o su ville antichissime. Chi ha la possibilità di spendere per vestire abiti così importanti non ha problemi a organizzare matrimoni sontuosi. Si tratta di uno dei giorni più importanti della vita. L’occasione non va sprecata.