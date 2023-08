Quanto costa cenare al Billionaire, passarci una notte o semplicemente entrare nella discoteca

È il locale di Porto Cervo frequentato dai Vip più in vista, non è un posto come un altro. Anche il suo proprietario Flavio Briatore attira sempre l’attenzione con le interviste e le ospitate in tv. Ecco quando spendiamo se vogliamo sognare in grande per una notte.

È stata fondata da Flavio Briatore che aveva capito anni addietro le potenzialità della Costa Smeralda. Il Billionaire è il luogo di ritrovo per i personaggi famosi, ma chiunque può entrare a patto che abbia le possibilità per farlo. I prezzi non sono quelli dei locali che frequentiamo tutti i giorni. È dal 1998 che spettacolo, finanza e imprenditoria si incontrano nel locale di Briatore. Nel tempo ne sono stati aperti altri in giro per il Mondo, ma l’appeal della Sardegna ha pochi eguali e nonostante le tante polemiche, il noto imprenditore non è intenzionato ad abbandonare la sua creatura.

Il prezzo delle camere varia da 300 euro a 1.000 euro a notte a seconda della sistemazione. Chi può permetterselo può godere poi della bellezza delle spiagge molto frequentate della zona, da Porto Cervo a Porto Rotondo, da Arzachena a Palau. Il locale è stato ricavato da una villa a 3 piani e all’interno l’arredamento è particolare e a tratti orientaleggiante.

Menù importanti

Quanto costa cenare al Billionaire? Un tavolo può costare 250 euro a seconda degli spettacoli e del tipo di serata che è stata organizzata. Feste e live animano sempre le varie date estive, annoiarsi è impossibile. L’entrata in discoteca costa 60 euro a coppia e un cocktail può costare dai 18 euro in su. Possiamo inserire il Billionaire in una fascia media di prezzo visto che ci troviamo in Costa Smeralda, non come i comuni locali ma nemmeno tra i più irraggiungibili.

Il ristorante offre piatti gourmet, pizza con la bufala e il tartufo, dolci preparati da chef importanti. La villa ha una vista meravigliosa sulla Costa Smeralda e si può scegliere il livello e la zona su cui si preferisce mangiare. Naturalmente il dress code non è da trascurare, si tratta di uno dei locali più esclusivi presenti in Sardegna ed è necessario fare attenzione all’abbigliamento.

Quanto costa cenare al Billionaire e incontrare i Vip in Sardegna

La discoteca si raggiunge da Arzachena tramite la strada provinciale 59 verso Golfo Pevero, imboccando la via Rocce sul Pevero. Il parcheggio ha un costo di 20 euro da aggiungere ai 60 euro dell’entrata. Le serate vedono protagonisti dj internazionali e nostrani ma anche temi ricollegati alla moda. Le Maison in passato hanno messo su dei servizi navetta per garantire il massimo della comodità.

È possibile a seconda delle serate incontrare Vip che poi si esibiscono perché hanno voglia di fare festa e arrivare alle prime luci dell’alba con tanta energia. Anche se i prezzi sono alti e la somma da investire non è irrisoria bisognerebbe provare almeno una volta nella vita un divertimento simile. Per chi ama le riviste patinate e il mondo luccicante delle star potrebbe essere un sogno da cui è difficile risvegliarsi.