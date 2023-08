Vacanza in Toscana in agosto: hotel con spa o terme? Quanto costano e cosa fare gratis

Vacanza in Toscana in agosto-Saturnia-Foto da pixabay.com

L’estate è il periodo dell’anno tra i più attesi. Di solito si raggiungono alcune mete vacanziere in cerca di riposo. Per trascorrere qualche giorno in Toscana ci sono vari posti dove soggiornare adatti a vari esigenze.

Quando arriva l’estate molti hanno la possibilità di godersi qualche giorno di tranquillità lontano da casa. Invece delle solite e affollate località balneari potremmo scegliere altri luoghi di vacanza. Trovare spiagge con stabilimenti a prezzi modici è un po’ difficile specialmente in agosto. Tanti, quindi, cercano modi alternativi per rilassarsi.

Spunti per una vacanza in Toscana in agosto

Tra le città d’arte più amate in Italia senza dubbio ci sono quelle della Toscana. Firenze, Pisa, Lucca, ad esempio, sono visitate ogni anno da molti turisti di tutto il Mondo. Anche le spiagge sono abbastanza frequentate. Per vivere in modo diverso qualche giorno di ferie ci sono delle alternative. La natura dell’entroterra toscano può regalare momenti di serenità e scoperte in modo gratuito. Si può infatti andare in giro a piedi o in bicicletta senza pagare nulla.

Per dormire ci sono tante strutture e tariffe diverse. Per chi cerca hotel con spa, per esempio, c’è La Melosa Resort. Nella Maremma e vicino al mare la struttura ha un centro benessere e un ristorante. Se vogliamo soggiornarvi in coppia dal 25 al 28 agosto 2023 una camera potrebbe costare circa 500 euro in totale. Nel Mugello si trova poi il Monsignor della Casa Country Resort & Spa. Sempre simulando una prenotazione per le stesse date, una camera matrimoniale potrebbe costare circa 750,00 euro.

Quanto costerebbe un soggiorno alle terme

Chi volesse vivere l’esperienza di immergersi in acque termali, tra le tante sorgenti ci sono quelle di Saturnia. La temperatura in media è sui 37 gradi. Tra le strutture ricettive ci sarebbe il Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort. Qui si possono prenotare trattamenti e ingressi termali giornalieri, oltre alle camere. 3 notti per 2 persone potrebbero costare sui 1.800 euro. Al Wine Resort Villa Acquaviva a pochi km dalle terme di Saturnia i prezzi partirebbero da circa 380,00 euro per coppia.

Se si vuol godere delle pozze e delle cascatelle gratuitamente, basterà recarsi in località Molino. A Saturnia ci sarebbe pure un museo archeologico con reperti etruschi, al momento chiuso, ad entrata libera. Nelle vicinanze c’è Manciano, un borgo da scoprire a piedi. Oltre alla Torre dell’orologio potremo vedere in alto la Rocca medievale e altre attrazioni.

Se sogniamo una vacanza in Toscana in agosto, concludendo, ci sono tantissime località da visitare e posti dove dormire, tra cui quelli descritti.