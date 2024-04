Torniamo a scrivere di mete da sogno e stavolta trattiamo di una delle città che giovani e meno giovani vorrebbero più visitare tra quelle di tutto il Mondo. Ci stiamo riferendo a Dubai. Come abbiamo già visto su queste pagine, il costo di un immobile in questa modernissima città è decisamente elevato. Abbiamo infatti scoperto che il prezzo medio di una casa in questa città va dai 1.500 euro al metro quadrato ai 12.000 euro per metro quadrato. Inoltre, anche il costo della vita è molto alto, siccome per vivere dignitosamente serve uno stipendio di circa 2.500 euro al mese. Ma, invece, quanto si spende per andare in vacanza lì? Scopriamolo.

Dubai è una delle mete da sogno per eccellenza nell’immaginario collettivo. Quasi tutti vorrebbero visitarla almeno una volta. È la splendida capitale degli Emirati Arabi Uniti ed è una delle città più belle e moderne in tutto il globo, oltre ad essere ricca di attrazioni. Tra queste c’è anche il grattacielo più alto al Mondo, che raggiunge la colossale altezza di 830 metri.

Ma quindi, quanto costa andare in vacanza a Dubai? Ovviamente bisogna considerare la durata del viaggio e i comfort che si desiderano. Proprio per questo, possiamo rispondere solo approssimativamente a questa domanda.

Quanto costa andare in vacanza a Dubai? Come risparmiare sul volo aereo

Ovviamente, bisogna arrivare a Dubai. Il mezzo migliore è l’aereo. Se si vuole risparmiare sul volo aereo, è meglio optare per un viaggio con scalo e dalla durata di 8-15 ore. Il costo, in questo caso, va dai 300 ai 400 euro per il biglietto di andata e ritorno. Se si prenota con largo anticipo e in bassa stagione, si potrebbe riuscire a pagare anche 250 euro a persona.

E per quanto riguarda l’hotel? Dipende. Nei più economici si può pagare anche 50 euro a notte per una doppia. In quelli lussuosi, si arriva addirittura ad un costo di 700 euro.

Quanto si spende per mangiare in questa città

Fortunatamente, a Dubai c’è una ricca scelta in merito al luogo in cui mangiare. Infatti, si possono spendere anche 10 euro a persona o meno se si opta per lo street/fast food.

In ogni caso, mangiare in questa città, in media, per un turista costa meno che farlo a Milano o a Roma, a patto che si scelga con oculatezza il luogo in cui farlo. Quindi, con 40-50 euro a persona (in caso si scelga di mangiare al ristorante) si potranno mangiare pranzo e cena.

Quindi, ecco quanto si paga per andare in vacanza a Dubai. Il prezzo ovviamente cambierà anche in base alle attività che si decideranno di fare, che potranno richiedere ulteriori costi. Ad esempio, una visita al grattacielo più alto del Mondo costa dai 42 ai 144 euro a persona.

