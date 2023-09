Quanto costa uno dei vini amati da Berlusconi? È tra i 5 più venduti in questa classifica

La passione per la cucina italiana si accompagna spesso a quella per i vini. In Italia si producono bianchi, rossi, rosè e spumanti di eccellente qualità per il mercato interno e per l’esportazione. Nella lista dei vini più bevuti e venduti c’è anche uno tra i preferiti da Silvio Berlusconi. Scopriamo in quale posizione si è piazzato e alcuni prezzi.

La tradizione culinaria italiana è probabilmente tra le più antiche e apprezzate. La curiosità a volte ci spinge a provare cucine straniere, ma un bel piatto di spaghetti al pomodoro è sempre gradito.

Tra le bevande con cui accompagniamo primi, secondi piatti e anche il dessert c’è il vino. Nelle Regioni italiane trovano spazio tanti terreni adatti alle vigne.

Le bottiglie del prezioso frutto della vite vengono avviate alla vendita per raggiungere il palato di molti estimatori. Sappiamo che possiamo trovare un’ampia scelta di vini nei ristoranti, enoteche e anche nei negozi. Facendo la spesa nei supermercati ci soffermiamo volentieri davanti a scaffali pieni di rossi, bianchi e anche spumanti. Vorremmo risparmiare sui costi non rinunciando alla qualità.

Ecco come si è piazzato e quanto costa uno dei vini amati da Berlusconi

Dalle notizie trapelate negli anni di vita di Silvio Berlusconi, sappiamo che il fondatore di Forza Italia mangiava e beveva con moderazione. Sembra preferisse la cucina italiana e alcuni tipi di vino. Tra questi c’era il Lambrusco. Tale vino è stato anche al centro dell’attenzione per un probabile scambio di doni tra il Cavaliere e Putin nell’ottobre 2022. Sembra si sia trattato del Lambrusco dell’azienda agricola Rinaldini. Un altro vino apprezzato da Berlusconi è stato l’Aglianico della cantina Moncristi.

Secondo l’Istituto di ricerca Circana ecco la classifica dei vini più venduti nella grande distribuzione nel 2022:

al primo posto c’è il Prosecco;

al secondo posto si trova il Chianti;

il Lambrusco sta al terzo posto;

al quarto posto troviamo il Montepulciano;

lo Chardonnay sta in quinta posizione.

Alcuni abbinamenti

Come abbiamo visto, il Lambrusco è tra i vini preferiti dagli italiani. Il prezzo? Per esempio, un Lambrusco Vecchio Moro Rinaldini si può trovare attorno ai 10 euro a bottiglia. Si possono spendere cifre simili anche per altri marchi come per esempio Ceci e Chiarli.

Ecco quanto costa uno dei vini amati da Berlusconi. Passiamo ora agli abbinamenti in cucina.

Portare a tavola questo vino rosso frizzante può essere spesso la giusta scelta. Per fare alcuni esempi, si accompagna egregiamente con gnocco fritto e affettati tipo mortadella, salame e prosciutto. Tra i formaggi pensiamo al Grana Padano, al Parmigiano Reggiano oppure a stracchino e gorgonzola. Per quanto riguarda i primi il Lambrusco si abbina bene con la pasta ripiena, come tortellini e ravioli, e la pasta al forno. Potremmo sorseggiare questo vino anche con secondi di carne rossa come gli arrosti e anche con pesci d’acqua dolce. Il bicchiere che è preferibile usare per bere il Lambrusco sarebbe un calice medio.