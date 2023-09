Da Chiara Ferragni a Lady Gaga, ecco tutti i vip e i personaggi di successo che hanno usato la Legge d’Attrazione per attrarre soldi e fortuna: i loro consigli per generare abbondanza e ricchezza

Anche Einstein ne era certo: la Legge d’Attrazione, o Legge di Risonanza, è un fatto fisico. Il problema, semmai, è utilizzarla consapevolmente e non permettere che agisca da sola. Jim Carrey, Will Smith e gli altri: ecco come praticano la Legge alcuni tra i più ricchi e potenti della Terra.

Parlando di fisica, Einstein, senza volerlo, ha esposto quello che in seguito è stato codificato come uno dei principi cardini della Legge d’Attrazione. L’eminente scienziato affermava che l’energia è tutto ciò che esiste. Il suo consiglio suonava come “Sintonizzati alla frequenza della realtà che vuoi e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà.”. Da Chiara Ferragni a Lady Gaga, ecco tutti i vip e i personaggi che dichiarano di aver beneficiato personalmente dei miracolosi effetti della risonanza. Se si desidera una cosa, bisogna diventare quel desiderio, ovvero comportarsi interiormente come se già si possedesse quella cosa, o si fosse calati in quella data situazione. Di seguito vedremo chi sono i personaggi più ricchi ed influenti e quale consiglio personale hanno da dare a chi decide di approcciare questa nuova visione delle cose.

Da Chiara Ferragni a Lady Gaga, ecco i consigli dei vip per raggiungere la ricchezza

Chiara Ferragni non ha mai fatto mistero di aver praticato la Legge d’Attrazione, ed anzi, si è espressa verso di essa con toni entusiastici, anche in occasioni pubbliche. Come nel corso della trasmissione Mucchio Selvaggio: “Io credo molto nella Legge d’Attrazione. Sembra da pazzi ma funziona.” Le sue testuali parole, specificando poi che non va creduta come una verità assoluta, ma più come una disciplina di pensiero che porta enormi risultati. La visualizzazione di ciò che dovrà accadere, per Chiara Ferragni, è la chiave suprema della manifestazione dei nostri desideri.

Lady Gaga

La star mondiale di Paparazzi suggerisce una tecnica ben precisa, che è la ripetizione. Ogni giorno, spiega Lady Gaga, bisogna raccontarsi la stessa menzogna. Anche a dispetto delle proteste della razionalità. Un bel giorno, secondo la cantante, dopo molto tempo, ci si sveglierà con il piacevole stupore di accorgersi che quella bugia è diventata reale. Il potere dell’autosuggestione? Non lo sappiamo, ma con Lady Gaga ha funzionato.

Jim Carrey

Anche Jim Carrey afferma di aver utilizzato la Legge di Attrazione per attirare a sé fortuna, denaro e successo. È ormai nota la storia secondo cui l’attore avrebbe firmato un assegno da 20.000 dollari, prima di riporlo nel suo portafoglio. L’assegno giacque nel taccuino del divo, fintanto che egli non ricevette una cifra equivalente. Ecco dunque spiegata la tecnica di Jim Carrey per attrarre soldi, visibilità, occasioni. Per potenziare la sua mente, la star pratica la meditazione trascendentale.

Will Smith

I suggerimenti di Will Smith in merito alla legge di Attrazione sono estremamente pragmatici. L’attore consiglia di coltivare con perseveranza pensieri positivi ed intensi: questi richiameranno eventi che risuonano sulla stessa frequenza. Inoltre, secondo il divo di Hollywood, per non disperdere energie, è necessario focalizzare un punto. Senza aver deciso con determinazione un obbiettivo, le visualizzazioni, pur positive, ma lasciate al caso o troppo variegate, rischiano di dissolversi.

