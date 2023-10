Qualche cifra su Natan Falco, il figlio della Gregoraci e di Briatore: le cifre shock tra la retta della scuola e la paghetta settimanale 

Essere figli di personaggi famosi è sicuramente un bel vantaggio. Si possono godere di benefici che i coetanei non immaginano neppure. Un caso emblematico è ad esempio quello di Natan Falco, il figlio nato dalla relazione tra l’imprenditore Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

La scuola è ormai ricominciata per tutti, a anche per i figli dei VIP. Rispetto ai comuni mortali, però, i figli di personaggi famosi hanno la possibilità di frequentare scuole prestigiose. Accade ad esempio a Natan Falco, il tredicenne nato dall’amore ormai concluso tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. La coppia, infatti, sposatasi nel 2008, si è poi separata nel 2017. Nonostante ciò, di comune accordo, hanno deciso di mantenere un buon rapporto per tenere unita la famiglia.

L’International School of Monaco

Natan Falco frequenta l’International School of Monaco, la Scuola Internazionale di Monaco. Si tratta di una scuola indipendente, sul Porto Hercule a Monaco.

Fondata nel 1994, garantisce l’istruzione a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni di età. È infatti composta da:

Early Years School;

Primary School;

Secondary School.

L’ISM è frequentata da più di 700 studenti appartenenti ad oltre 50 nazionalità diverse.

Agli studenti più piccoli (scuole materne e primarie) l’istruzione viene impartita in inglese e in francese. Poi, a partire dal 7° anno, la Scuola Secondaria offre un programma impartito in inglese, che porta all’ottenimento di titoli accademici riconosciuti a livello internazionale.

Qualche cifra su Natan Falco: la retta della scuola

Quella frequentata da Natan Falco non è sicuramente una scuola per tutti, sotto tutti gli aspetti, soprattutto quello economico. Di media, la retta annuale di questo prestigioso istituto scolastico va da 10.000 a 30.000 euro.

Ma quanto costa la retta della scuola frequentata da Natan Falco più nel dettaglio?

Presentare una domanda di ammissione all’ISM costa 250 euro. Le spese di iscrizione ammontano poi a 1.500 euro.

Ma non è di certo finita. Il primo ingresso nell’istituto, che dà avvio al percorso educativo, implica una spesa di 7.000 euro.

La retta annuale varia poi in base all’età degli studenti. Per i piccoli che frequentano la Kindergarten la retta annuale costa 8.500 euro, mentre poi, alla Secondary School, per i bambini dai 7 ai 9 anni, si pagano 28.200 euro l’anno.

La retta sale in proporzione con l’età. Infatti, la retta annuale dei ragazzi di età compresa fra 10 e 13 anni arriva a ben 31.200 euro. Dunque, gli ex coniugi Gregoraci – Briatore, solo per la retta scolastica del figlio pagano più di 31.000 euro.

Poliglotta dalla paghetta generosa

In un’intervista di qualche anno fa, quando Natan era un bambini di 7-8 anni, si leggeva che già parlava 4 lingue: inglese, italiano, francese, un po’ di spagnolo e il dialetto napoletano.

Sempre nella stessa intervista la madre, Elisabetta Gregoraci, si era espressa sui suoi valori educativi. Aveva infatti affermato di cercare di non viziarlo e di trasmettergli valori come il rispetto e l’umiltà. All’epoca, pare che Natan possedesse già due smartphone, pur non avendo accesso ai Social. E dopo aver svelato i costi della prestigiosa scuola che frequenta, vediamo ancora qualche cifra su Natan Falco. All’epoca della stessa intervista già citata, pare che Natan ricevesse una paghetta di 50 euro a settimana, pari quindi a 200 euro mensili. Sicuramente, oggi, che è un ragazzino, riceverà dai genitori una paghetta più sostanziosa e adeguata alle sue esigenze. Se Natan non ha cambiato abitudini, userebbe questi soldi per le sue spese personali e per fare dei regali agli amici.

