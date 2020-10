I Tecnici di ProiezionidiBorsa vi spiegano quanto costa una cassetta di sicurezza in banca o in posta per mettere al sicuro i propri soldi. Si tratta di una soluzione che molti risparmiatori prediligono e che può presentare alcuni vantaggi. Vediamo quali sono le principali voci di spesa che comporta questo prodotto e chi la può richiedere.

A cosa serve

Custodire i propri beni di valore diventa talvolta una operazione piuttosto difficile da compiere. Il vecchio trucco dei soldi sotto il materasso è orami una scena da vecchio film in bianco e nero. Una alternativa ben più sicura ed affidabile potrebbe certamente essere la cassetta di sicurezza. A questo punto, però, diventa naturale chiedersi: quanto costa una cassetta di sicurezza in banca o in posta?

Prima di verificare i costi, cerchiamo di capire cosa è possibile custodire all’interno di una cassetta di sicurezza. In linea generale, il titolare della cassetta può custodire in essa qualsiasi bene ritenga necessario. Potrebbe trattarsi di oggetti preziosi, di denaro contante o di beni che hanno un particolare valore. La banca o la posta non possono effettuare dei controlli su quanto il cliente decide di custodire nella propria cassetta in ragione della privacy. Quello che solitamente si chiede al cliente è il valore relativo al contenuto presente in cassetta. Questo serve per fissare la garanzia in caso di furto o di distruzione della cassetta.

Quanto costa una cassetta di sicurezza in banca o in posta

Ora che sappiamo qualcosa in più su questi prodotti, vediamo quali sono i principali costi della cassetta. Ebbene, gli aspetti da valutare per definire i costi sono diversi in base all’istituto di deposito che il cliente sceglie. Ad esempio, un fattore che può far crescere il prezzo della cassetta riguarda le sue dimensioni: più è grande, più il canone annuale tenderà a salire. Per una cassetta in posta, il canone annuale oscilla tra i 100 e 200 euro e subisce delle variazioni in base alle dimensioni della cassetta. Nel caso degli istituti di credito, invece, i prezzi variano in relazione alla banca alla quale ci si rivolge.

Nella generalità dei casi, i costi possono distribuirsi tra i 50 e 500 euro in base a dimensioni e istituto di credito che si sceglie. Se scegliete questa forma di custodia dei vostri beni, accertatevi innanzitutto che la filiale a voi vicina disponga del servizio.

Approfondimento

