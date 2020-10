Quando un risparmiatore deposita del denaro o altri beni nella propria cassetta di sicurezza in banca o in posta, tali quote sono pignorabili? Gli Esperti di ProiezionidiBorsa rispondono a questa domanda indicando quanto prevede la legge relativamente alle azioni di pignoramento presso terzi.

Come funziona nei casi di pignoramento presso terzi

Avete contratto alcuni debiti con dei creditori o con l’Agenzia delle Entrate e non sapete se questi soggetti possano avvalersi sulla vostra cassetta di sicurezza. Probabilmente la vostra situazione non è delle più auspicabili in quanto i creditori hanno già avviato il pignoramento del vostro conto corrente. Avete ricevuto un atto di precetto ed ora il vostro timore ricade sulla cassetta di sicurezza. Dunque, in questi casi, i beni nella cassetta di sicurezza rischiano il pignoramento?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cosa prevede la Legge in merito al pignoramento della cassetta di sicurezza

Per rispondere a questo interrogativo è utile richiamare quanto afferma l’art. 2740 del Codice civile. La norma prevede infatti che il debitore deve adempiere alle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri in suo possesso. Questo significa che anche i beni nella cassetta di sicurezza rischiano il pignoramento. In questi casi, il creditore, ossia colui che avanza il pagamento di quanto dovuto dal debitore, può avanzare un richiesta all’ufficiale giudiziario.

Quest’ultimo, a sua volta, ha la facoltà di reperire informazioni dall’anagrafe tributaria, o dalle banche dati, per individuare i beni in possesso del debitore. In tal caso, sappiamo che la banca o altro soggetto non conoscono il contenuto della cassetta di sicurezza. Tuttavia, l’agente di riscossione può venire a conoscenza del valore di quanto presente in cassetta stessa. In tal caso, quest’ultimo dovrà chiedere al Presidente del Tribunale l’autorizzazione al recupero crediti secondo quanto prevede l’art. 513, comma 3, codice di procedura civile. Queste sono le condizioni che determinano la possibilità di pignorare quanto presente in cassetta di sicurezza.

Approfondimento

Ecco il nuovo rischio di pignoramento sui soldi del conto corrente