Quanto costa una casa negli Stati Uniti e a New York?

L’idea del “sogno americano” è ancora viva nell’immaginario collettivo. La verità, tuttavia, è che molti negli Stati Uniti non hanno un’abitazione di proprietà. Ciò è dovuto sia ad un fattore culturale che all’elevato costo degli immobili in alcune parti del Paese. Inoltre, accedere al mutuo è molto più difficile di quanto lo sia in Italia o in Europa. In molti, però, potrebbero essere curiosi di sapere quanto costi una casa negli Stati Uniti. A breve risponderemo a questa domanda e vedremo anche il costo delle abitazioni a New York, città-simbolo per eccellenza di questo Paese.

Ecco svelato quanto costa una casa negli Stati Uniti

La vita negli Stati Uniti è molto costosa e ciò vale anche per le abitazioni. In media, una casa costa circa 1.560 dollari al metro quadrato. Questo prezzo può non sembrare eccessivo, ma bisogna ricordare che si tratta di una media.

Esistono, come ovunque, regioni più e meno costose. Ovviamente, vivere nelle città più importanti e specialmente in centro costituisce una spesa che in pochissimi potrebbero reggere nel lungo periodo e non solo.

Il prezzo di un immobile a New York

La ”Grande Mela” – così è soprannominata New York – è una delle città più importanti degli Stati Uniti nonché la più popolosa. Si trova nell’omonimo stato e sorge alla foce del fiume Hudson.

Dopo aver visto quanto costa una casa negli Stati Uniti, vedremo qual è il prezzo di un immobile in questa città. Il prezzo di un monolocale si aggira tra i 650.000 e gli 850.000 dollari, quello di un bilocale è a partire dagli 800.000 dollari e quello di un trilocale è tra i 2 e i 4 milioni di dollari. Insomma, come ci si poteva aspettare non sono certamente prezzi abbordabili per una persona comune. Specialmente, poi, se si considera che anche il costo della vita è piuttosto elevato.

Quanto si spende per una vacanza di una settimana nella “Grande Mela”

Quanto si spende invece per una vacanza nella ”Grande Mela”? Sicuramente non meno di 1.750 dollari a persona, considerando che nella migliore delle ipotesi un alloggio costa un minimo di 100 dollari a persona a notte.

Anche andare in vacanza a New York, quindi, non è certamente economico né per tutti.

