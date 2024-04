2 segni zodiacali cinesi che avranno un anno poco fortunato negli investimenti

Hai mai provato a consultare l’oroscopo cinese? Si differenzia da quello nostrano sia per l’adozione del calendario lunare che per il nome di ciascun segno zodiacale. Infatti, a ogni anno di nascita (e non al mese) ne corrisponde uno. L’oroscopo cinese 12 segni: Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale, che si alternano anno dopo anno. Ad esempio, il 2024 è l’anno del Drago, un segno noto per la sua capacità di leadership e per essere destinato ad avere un gran successo nella vita. Scopriamo dunque quali sono i segni zodiacali cinesi che potrebbero avere poca fortuna negli investimenti sui mercati azionari e sugli altri asset nel corso dell’anno.

2 segni zodiacali cinesi che avranno un anno poco fortunato: il Drago

Alla luce di quello che abbiamo detto sembra strano, ma è proprio così: il Drago è il segno forse più sfortunato in assoluto quest’anno. Ciò si ripercuote anche sugli investimenti finanziari. Il motivo? A febbraio è cominciato l’anno del Drago.

Secondo la tradizione cinese, l’anno del proprio segno è sempre particolarmente sfortunato. In quest’ultimo bisognerebbe evitare di viaggiare, comprare casa e anche di fare grandi investimenti sui mercati. Ma chi appartiene al Drago? Tutti coloro che sono nati nel 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024. Vediamo l’altro di 2 segni zodiacali cinesi che avranno un anno poco fortunato con gli investimenti.

Il Coniglio

Nel corso dell’anno questo segno non solo avrà poca fortuna negli investimenti finanziari ma dovrà anche fare fronte a diverse difficoltà dal punto di vista economico. Infatti, faticherà a gestire i propri risparmi e probabilmente spenderà più di quanto guadagna.

Un consiglio? Appuntare entrate e uscite mensili, in modo tale da non sottovalutare le proprie spese, come spesso accade a questo segno zodiacale, che tende ad avere un po’ la testa tra le nuvole. Quest’anno, il Coniglio dovrà cercare di restare coi piedi per terra ed essere un po’ più concreto.

Appartengono a questo segno zodiacale tutti coloro che sono nati nel 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023.

Lettura consigliata

Quanto si spende per una casa a Dubai e qual è il costo della vita