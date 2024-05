Hai mai pensato di provare ad acquistare una casa mobile? Stiamo parlando di una vera e propria abitazione su ruote, con la quale è possibile spostarsi ovunque. Sono poche le persone che scelgono questo genere di casa per la propria famiglia. Tuttavia, qualcuno potrebbe star valutando di acquistarne una e proprio per questo ne vedremo a breve il costo. Ricordiamo che, per un’abitazione tradizionale, in Italia si spendono in media 1.568 euro al metro quadrato. Il prezzo di un immobile, in genere, dipende dalla zona in cui è situato. Ad esempio, in Calabria le case tendono ad avere un costo che si colloca molto al di sotto della media nazionale, specialmente in alcune province.

Quanto costa una casa mobile? A breve proveremo a rispondere a questa domanda. Sono abitazioni che tendono ad essere molto confortevoli, anche perché offrono ristoro dal caldo in estate e dal freddo in inverno.

Inoltre, anticipiamo che tendono ad avere un costo molto inferiore rispetto ad un’abitazione tradizionale. Con ciò ci riferiamo non solo al costo di acquisto, ma anche a quello di mantenimento.

Quanto costa una casa mobile?

Il prezzo di una casa mobile può dipendere da diversi fattori. Innanzitutto, da quanto la si vuole personalizzare ma anche del materiale con cui è fabbricata, che preferibilmente deve essere di ottima qualità.

In media, questo va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Insomma, come prevedibile e come avevamo anticipato costa molto meno di una casa tradizionale ed è un’alternativa perfetta per le famiglie che hanno il sogno di girare l’Italia e il Mondo.

Su cosa si risparmia

Una casa su ruote ha certamente le sue spese dovute alla manutenzione. Tuttavia, è anche vero che si risparmia notevolmente sul riscaldamento in inverno e sugli impianti di raffreddamento in estate.

Questo è un vantaggio notevole, se si considera quanto alti siano ormai diventati i costi delle bollette dell’energia. Per questo, una casa mobile può essere una soluzione da valutare per quelle famiglie che hanno poca disponibilità economica e vogliono condurre una vita avventurosa.

Lettura consigliata

Quanto costa una vacanza in Sicilia?