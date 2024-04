La Sicilia è una delle mete turistiche più rinomate dell’Italia intera. Il suo mare cristallino e le splendide spiagge attirano visitatori dal resto del Bel Paese e anche dell’Europa. Si tratta di una terra ricca di storia e che ospita anche importantissimi monumenti e testimonianze di tutte le popolazioni che l’hanno abitata nel corso dei millenni. Quindi, potrebbe essere utile a molti sapere a quanto ammonti il costo di una vacanza in quest’amatissima terra. Ovviamente ci sono tanti fattori in gioco e dunque la somma che riporteremo è soltanto indicativa. Molto dipenderà, ad esempio, da se si opterà per un albergo con pensione completa, per un ostello, per un B&B o se si deciderà di mangiare al ristorante. Anche il mezzo con cui si giungerà in Sicilia farà la differenza, tra le altre cose.

Quanto costa una vacanza in Sicilia?

Prima di tutto, dipende dal momento in cui si sceglie di recarsi in Sicilia. Farlo in estate e cioè in alta stagione è molto più costoso. Tuttavia, è anche il periodo migliore per godere delle bellezze di questa splendida terra.

Secondo alcuni portali specializzati, per risparmiare si potrebbe però optare per una via di mezzo e cioè il mese di maggio. In questo caso, per un alloggio si potrebbero spendere tra i 120 e i 200 euro a persona per una settimana.

I trasporti

Per arrivare in Sicilia spesso si opta per il traghetto. Le tratte più note, cioè Napoli-Palermo e Genova-Palermo, hanno un costo che varia dai 60 ai 120 euro a persona. A questo costo vanno aggiunti i soldi spesi per recarsi nella città di Napoli o a Genova.

Andare a mare

Per fortuna, in media un ombrellone e una sdraio tendono a costare molto meno in Sicilia rispetto al prezzo d’Italia. Almeno, questo è quanto riportano le riviste specializzate. Nel 2023, infatti, con soli 6 euro in media si poteva acquistare un ombrellone.

In Italia, in media, vengono invece richiesti almeno 12,7 euro. Quindi, ecco quanto costa una vacanza in Sicilia in media. Non si tratta di una meta molto costosa, se confrontata con altre che abbiamo trattato sulle nostre pagine.

Lettura consigliata

3 fumetti vintage da rivendere per guadagnare tanti soldi