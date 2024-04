Negli ultimi anni il costo degli immobili è aumentato notevolmente e vivere in alcune città è diventato davvero difficile. In molti infatti preferiscono fittare casa piuttosto che comprarla. Tuttavia, c’è chi vorrebbe comunque provare ad investire in una casa. Proprio queste persone potrebbero essere alla ricerca di comuni in cui gli immobili costano meno della media italiana. Abbiamo già visto che in Calabria, specialmente nelle località meno centrali, una casa costa davvero poco rispetto alla media italiana: ”solo” 932 euro al metro quadrato. Ma quali sono invece i comuni in cui un immobile costa di meno? Scopriamolo a breve.

3 comuni italiani in cui le case costano pochissimo

L’Italia non è certamente nota per essere un Paese in cui le case costano poco. Ciò nonostante, alcune zone della Penisola permettono di acquistare case a prezzi relativamente bassi rispetto alla media.

Un esempio? Mosso, in provincia di Biella. Infatti, il costo di un immobile sarebbe di 365,86 euro al metro quadrato. Molto poco anche rispetto a tanti altri comuni di dimensioni simili. Vediamo adesso un altro dei 3 comuni italiani in cui le case costano pochissimo.

Sagliano Micca, Biella

Secondo alcune riviste specializzate, nonostante il prezzo irrisorio dei suoi immobili non sarebbe Mosso il comune meno costoso d’Italia ma un altro che si trova in provincia di Biella. Ci stiamo riferendo a Sagliano Micca. Il costo medio di un immobile ammonterebbe addirittura a 328 euro al metro quadrato.

In generale, l’intera provincia di Biella, eccetto per Camburzano, Cavaglia e poche altre eccezioni, presenterebbe un mercato immobiliare molto economico. Quindi, se si è alla ricerca di case che costano pochissimo, potrebbe essere utile raccogliere informazioni su questa provincia.

Pontecorvo, Frosinone

Nel Lazio, nei pressi di Frosinone, c’è il comune di Pontecorvo. Anche questa località è nota per gli immobili molto economici, dal costo medio di circa 398,12 euro al metro quadrato. Un prezzo leggermente superiore rispetto a quello mediamente richiesto per acquistare un immobile a Mosso, ma comunque molto basso rispetto al resto d’Italia. Pontecorvo è dunque un altro dei comuni meno costosi del nostro Paese.

